Diego Obando dice adiós a Multimedios tras ocho años: ‘No todos los finales llegan cuando uno los planea’

El periodista deportivo Diego Obando anunció que se va de Multimedios Canal 8, confirmando los rumores que circularon desde meses atrás sobre su posible salida de la televisora.

Obando, quien laboró en el canal durante ocho años y tres meses, decidió dar la noticia de su adiós a través de su canal de YouTube, en un video titulado El cierre de una etapa: Adiós Canal 8.

“Todo tiene un ciclo y ese ciclo se cierra hoy para mí. No crean, no todos los finales se eligen ni llegan cuando uno los planea, pero llegan”, comentó.

“Hay decisiones y circunstancias que no siempre están en nuestras manos”, agregó.

El comunicador recordó que llegó a Multimedios como “un muchacho tímido” que buscaba abrirse espacio y que con el tiempo pudo tener grandes experiencias como cubrir Copas del Mundo.

Según detalló, durante sus años vio algunas salidas de la televisora, pero asegura que él siempre se mantuvo fiel a Fútbol al día, programa del que tomó las riendas hace unos años.

“Lo hice con la responsabilidad de saber que cada noche entrábamos a su hogar. Desde que comenzó en 2017 y hasta el día de hoy, sigo creyendo que Fútbol al día es uno de los mejores espacios televisivos deportivos que existe en Costa Rica”, afirmó.

Tras agradecer a sus compañeros, la empresa y al público, Obando invitó a sus seguidores a seguir en contacto con él a través de sus redes sociales.

De momento, no explicó si su salida corresponde a un despido o una renuncia, ni tampoco dio más detalles sobre su futuro. La Nación intentó contactar al periodista, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta a las llamadas.