Viva

Diego Obando dice adiós a Multimedios tras ocho años: ‘No todos los finales llegan cuando uno los planea’

El periodista deportivo anunció su salida de la televisora a través de un video

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
El periodista de Canal 8, Diego Obando, explicó este jueves por qué estuvo desaparecido de las redes sociales en los últimos cuatro días.
Diego Obando agradeció por los ocho años que trabajó en Multimedios. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego ObandoMultimediosCanal 8
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.