Multimedios pierde sorpresivamente a una de las figuras más importantes que le quedaban

Multimedios Canal 8 ha tenido un 2025 lleno de cambios y, de esta tónica, no se escaparon ni los últimos días del año. Ahora, la televisora perdió, de forma sorpresiva, a una de las figuras más importantes que le quedaban.

Luego de las sonadas salidas de Fabiola Herra y Sergio González, sumadas al cierre del programa La revista, otro periodista dice adiós. Se trata de Julio Solís, quien llevaba seis años en el canal y donde se había convertido en uno de los rostros más representativos.

Julio Solís se declaró lleno de gratitud por su paso en Multimedios Canal 8. (Facebook/Facebook)

El propio Solís, quien también era parte de las emisoras de la empresa Bésame y La Caliente, fue quien dio la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales en el que expresó su gratitud.

“Hoy le digo adiós a este lugar que ha sido mi segundo hogar por más de 6 años. Y lo hago compartiéndote estas imágenes, estos momentos llenos de felicidad, de sonrisas que me permitieron conocer y conectar con tantas personas maravillosas”, expresó.

“Y no me puedo ir sin decir gracias, Multimedios. Gracias por cada oportunidad, por confiar en mí”, añadió.

Julio Solís se despide de Multimedios

De acuerdo con el comunicador, su salida es la conclusión de una etapa y el inicio de otra, aunque de momento no ha revelado más detalles sobre su futuro.

“Gracias también a cada persona que estuvo conmigo en esta etapa tan bonita de mi vida. Me voy con el corazón lleno y con mucha ilusión de que te quedes aquí, alegrándote por mí porque seguimos cumpliendo sueños. Un abrazo y nos vemos pronto”, dijo Solís.

Las variantes en Multimedios iniciaron desde enero, con el despido de Alfonso Hernández y Danny Canales, quienes laboraban para el noticiero Telediario. A estas bajas se sumó la de la periodista y presentadora Natalia García, quien tenía a su cargo la edición nocturna del espacio de noticias.