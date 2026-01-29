Turista español se llevó esta impactante sorpresa de una familia en Costa Rica: ‘Me ha pillado en fuera de juego’

El creador de contenido español Fabio Belnome viaja en su carro con el fin de llegar a la Patagonia. Costa Rica fue un paso obligatorio y lo sorprendió.

El creador de contenido Fabio Belnome, español que viaja por el mundo a bordo de su Fiat Marea 1998 —que compró por ¢535.000 colones en la plataforma de ventas de segunda mano Wallapop—, llegó a Costa Rica este martes 27 de enero y, con apenas unas cuantas horas en suelo tico, se dio cuenta del verdadero significado del Pura Vida.

El europeo, quien realiza un viaje por carretera que va desde Alaska hasta la Patagonia, arribó a nuestro país y, después de pasar por los controles migratorios con desinfección de su auto incluida, supo de primera mano que el calor de los ticos va más allá de un eslogan.

Belnome, cuya cuenta en plataformas digitales es Volata Di Peluca, llegó a Liberia después de estar más de cuatro horas en migración haciendo trámites y de pagar un seguro que para él resultó ser muy caro. Sin embargo, en esa ciudad guanacasteca conoció a una familia costarricense que le extendió la mano sin pedir nada a cambio.

Según contó el español, mientras estaba en un restaurante de comida rápida cenando algo y aprovechándose del internet gratuito y del aire acondicionado, un niño seguidor lo reconoció y se le acercó para saludarlo.

Español fue sorprendido por este detalle de una familia en Costa Rica

Momentos después, el pequeño y su padre se le acercaron para ofrecerle refugio en la noche, ya que el creador de contenido por lo general duerme en su carro mientras realiza la travesía. La familia es dueña de unas cabinas y no dudaron en invitar al turista a disfrutar de una cama y un baño decentes.

El ofrecimiento tomó por sorpresa al joven, quien aceptó con mucho gusto. “Me ha pillado como muy en fuera de juego porque hoy tenía muy claro que iba a dormir en el coche. ¿Cómo no voy a aceptar una invitación de tal tamaño de ‘buenosidad’, si existe la palabra?”, comentó Fabio en una serie de publicaciones que realizó en sus redes sociales.

El español destacó que esta es la primera vez en Costa Rica y que llegó sin saber qué esperar de los ticos. “De repente todo el mundo es majísimo, pero majísimo”, dijo.

En Instagram, Belnome cuenta con más de un millón y medio de seguidores y a todos ellos les mostró el verdadero significado de la frase que nos identifica en el mundo.