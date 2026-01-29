Viva

Turista español se llevó esta impactante sorpresa de una familia en Costa Rica: ‘Me ha pillado en fuera de juego’

Fabio Belnome realiza un viaje por carretera desde Alaska hasta la Patagonia en su Fiat Marea de 1998. Al llegar a suelo tico conoció el verdadero significado del Pura Vida

Por Jessica Rojas Ch.
España Costa Rica
El creador de contenido español Fabio Belnome viaja en su carro con el fin de llegar a la Patagonia. Costa Rica fue un paso obligatorio y lo sorprendió. (Perplexity)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

