Famoso influencer argentino descartó viajar a Costa Rica por una razón que generó debate: vea qué dijo

La Cobra, famoso influencer argentino que mencionó a Costa Rica, conoció este año a Lionel Messi.

El famoso influencer argentino Lautaro del Campo, conocido en redes sociales como La Cobra, habló de Costa Rica durante una de sus más recientes transmisiones en vivo.

Del Campo fue consultado por uno de sus seguidores sobre si visitaría suelo tico, a lo que el creador de contenido reveló que estuvo cerca de viajar al país hace algunos años.

De acuerdo con él, esto sucedió tras finalizar el mundial de Qatar 2022, uno de los eventos que más lo potenció a nivel de repercusión.

“Mi mamá me dijo: ‘¿Qué lugar te gustaría conocer, Lautaro?’, y yo le dije: ‘No sé, vamos a conocer el Caribe, que nunca conocimos’”, relató.

Sin embargo, aseguró que terminó optando por República Dominica debido a que era un destino considerablemente más barato que Costa Rica.

“Nos pusimos a ver precios y, por dar un ejemplo, valía $500 irte a República Dominicana y $800 Costa Rica. Y ahí nos fuimos a República Dominicana; pero estuvimos ahí nomás de ir a Costa Rica, pero estaba más caro“, comentó La Cobra.

Lo narrado por el creador de contenido sudamericano generó discusión en redes, donde algunos reconocieron que los precios ticos son elevados y otros contradijeron al argentino y hasta se mostraron molestos.

La Cobra es uno de los streamers más importantes de Argentina. Su contenido se centra en el fútbol, aunque también destaca por su personalidad cómica y su interacción con su comunidad, que a menudo le gasta bromas.