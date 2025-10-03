Viva

Española que vive en Costa Rica expuso lo que más ‘rabia’ le da por migrar a Latinoamérica: esto dijo

Joven europea se refirió a las diferentes realidades que vive la población migrante dependiendo de si está en países latinoamericanos o en España

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Española en Costa Rica
La joven española se mudó a Costa Rica y desde entonces ha compartido videos en TikTok donde muestra su vida en el país. (Google Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.