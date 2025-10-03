Española que vive en Costa Rica expuso lo que más ‘rabia’ le da por migrar a Latinoamérica: esto dijo

La joven española se mudó a Costa Rica y desde entonces ha compartido videos en TikTok donde muestra su vida en el país.

Una joven española de apellido Martínez se mudó a Costa Rica recientemente y a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, contó qué es lo que le da “más rabia” de haber migrado a Latinoamérica.

Martínez expuso que durante su breve estancia en el país la han tratado de maravilla y que esto la hace reflexionar sobre la realidad tan distinta que viven quienes migran a España.

“En mi país, en España, hay muchísimas personas extranjeras —entre ellas, muchos latinoamericanos— que están siendo discriminadas o que en algún momento de su estancia allí han sido discriminadas”, explicó.

La mujer aclaró que también ha vivido en Ecuador y Colombia, y que por eso su comentario apunta a Latinoamérica en general. Su video ha generado reacciones positivas entre costarricenses, que le agradecen por sus palabras.

Anteriormente, la ibérica afirmó que vivir en Costa Rica era un sueño para ella y ante una consulta de un usuario, se refirió a esto.

LEA MÁS: Española que reside en Costa Rica revela ‘gran secreto’ del país: ‘Mi madre y Auron Play tenían razón’

La joven comentó que no recuerda cuándo fue la primera vez que oyó hablar de Costa Rica, pero indicó que fue cuando estaba pequeña. Además, aseguró que lo primero que conoció del país fue el concepto de pura vida y que desde entonces trató de incorporar esta filosofía a su vida.

“Poco a poco he seguido informándome sobre Costa Rica, a base de documentales, películas, libros y sobre todo videos de algunos youtubers que me gustan mucho, y wow. Para mí era una obsesión, prácticamente, desde siempre lo digo, mi futuro es en Costa Rica, antes de conocerlo siquiera”.

“No me ha defraudado desde el momento uno y ni siquiera he ido como todavía a algún sitio que naturalmente sea increíble (...) pero, aun así, ya me he enamorado de este lugar, la gente, la comida y la forma de ser de todo el mundo”, agregó.