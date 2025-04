Española que reside en Costa Rica revela ‘gran secreto’ del país: ‘Mi madre y Auron Play tenían razón’

La creadora de contenido española, conocida como Patricia Te Da Noticias, publica con frecuencia videos sobre gastronomía y turismo en Costa Rica. En una de sus publicaciones más recientes habló de los supuestos “dinosaurios” que, según ella, habitan en el país. Dijo que caminar en medio de la naturaleza costarricense se siente como estar dentro de Jurassic Park .

Las escenas de esa película sí se grabaron en Costa Rica.

“Señores, tengo una mala noticia, mi madre tenía razón. Mire dónde estoy. Estoy en Jurassic Park: la niebla, la vegetación, todo es exactamente igual. Mamá, tenías razón, en Costa Rica hay dinosaurios”, expresó la joven mientras recorría una zona selvática del país.

Recordó que su madre le preguntó si estaba segura de viajar a Costa Rica, debido a que aquí se filmó la película. También, otro creador de contenido español, el streamer AuronPlay, se volvió viral por bromear con la idea de que en Costa Rica hay dinosaurios.

La tiktoker Patricia Te Da Noticias grabó videos en Bajos del Toro y afirmó que la vegetación costarricense parece sacada de Jurassic Park. (TikTok/TikTok)

La joven continuó su recorrido por la zona montañosa y destacó la belleza del entorno. “Dato curioso: para que vean que no miento cuando digo que esto parece sacado de Jurassic Park. No me diga que no se parece a lo que uno ve en la película”, comentó mientras mostraba cómo un río se abría paso en medio de la selva, entre árboles y un paisaje de intenso color verde.

En otro video publicó varias tomas del lugar donde se encontraba: Bajos del Toro, en Sarchí. Mostró los árboles, las cataratas y la vegetación al ritmo de la banda sonora de la famosa película.

“El gran secreto de Costa Rica: hay dinosaurios. Al final, mi madre y Auron tenían razón”, concluyó.