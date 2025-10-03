Influencer colombiano reveló el millonario monto que le pagaron en el país: ‘Costa Rica está desesperada porque vuelva’

Westcol, famoso influencer colombiano, volvió a comentar sobre su visita a Costa Rica de hace unas semanas, la cual dio mucho de qué hablar en redes sociales. El streamer llegó a suelo tico para presentarse como DJ, faceta en la que incursionó hace poco, el 13 y 14 de setiembre.

De acuerdo con Luis Villa Álvarez, nombre de registro del creador de contenido, su paso por el país dejó a los ticos con ganas de más. Esto lo afirmó este jueves 2 de octubre durante una de sus transmisiones en vivo en la plataforma Kick.

“Tengo esta gira muy encendida; yo no tengo la culpa de eso, brother. En este momento, Costa Rica está desesperada porque el nene (como se dice a sí mismo) vuelva. Es que la última vez les dejé un show muy para la historia”, dijo.

Además, reveló el millonario monto que le pagaron por los dos espectáculos que realizó en el Centro de Eventos de la Uruca. Según su versión, recibió $100.000, cifra que corresponde a más de ¢50 millones.

“El que vio, vio; no cabía un alma. Tiramos hasta queso, dos días seguidos, tranquilo”, aseveró.

Villa destacó que en una de sus presentaciones contó con la participación del artista Beéle, con quien colabora en un proyecto musical y que ese mismo fin de semana dio un concierto en Parque Viva.

El fragmento donde asegura que “Costa Rica está desesperada” por su regreso fue subido a TikTok por un usuario y desató reacciones de costarricenses, en su mayoría adversas.

“Nadie le dio pelota”. “Él está desesperado por volver, más bien”. “Ni que fueras el Mundial de 2014”. “Él jura”. “Aquí solo queremos gente humilde”. Fueron algunos de los comentarios.