Famoso influencer colombiano recibió camisa del Saprissa y su inesperada reacción defraudó a los morados

Westcol, famoso influencer colombiano, recibió una camiseta de Saprissa durante su visita a Costa Rica.

El famoso influencer colombiano Westcol se reunió con su homólogo tico Keiz, durante la visita que el cafetero hizo a Costa Rica el pasado fin de semana. El encuentro entre ambos creadores de contenido dejó un momento viral que involucra a Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

Keiz, quien es un morado confeso, le regaló al colombiano una camiseta del cuadro tibaseño con su nombre. Antes de esto, le mencionó los logros del equipo y le enfatizó en que los rojinegros tienen menos títulos nacionales y una racha larga sin campeonizar en el torneo local.

“Este es el equipo más histórico, ganador y el mejor de mi país”, dijo el nacional al entregar la camisa, con el afán de convertir a su colega en un simpatizante más del Monstruo.

Sin embargo, el reconocido streamer internacional, durante la transmisión en vivo en que ocurrió la cómica situación, tuvo una honesta reacción que el tico jamás esperó.

“Le voy a recibir la camisa con mucho amor... pero quiero ser del otro equipo (Liga). Este (Saprissa) ya lleva ganando mucho tiempo”, afirmó Westcol, provocando risas entre los presentes.

Westcol sorprendió al influencer tico al inclinarse por ser liguista, a pesar de que le regalara una camisa del Saprissa. (Captura de video)

Ante esta situación, Keiz le afirmó que eso significaba un golpe, pues Saprissa no pasa un buen momento. El suramericano argumentó que cuando se mencionó la mala racha de Alajuelense, los comentarios del “en vivo” se llenaron de muestras de apoyo de los manudos, lo cual lo hizo inclinarse por el liguismo.

“Eso significa que hay mucha gente de corazón. Tiene más mérito el que no ha ganado y tiene esa cantidad de fans, que el que ha ganado tanto. Esa es la realidad, es una gente fiel de corazón; yo también quiero ser parte de esos fieles”, explicó.

Curiosamente, más adelante en la transmisión, al salir de la sala en la que se encontraban, toparon con un manudo. Este le regaló su camiseta personal al colombiano, ante la mirada atónita del influencer tico, quien dijo que Westcol tenía “toda la pinta de ser morado”.

“Lo siento, pero somos pasión”, contestó el originario de Antioquia, Colombia, mientras sostenía la prenda del cuadro rojinegro.

Además, la noche siguiente, Westcol realizó una transmisión en vivo, donde le recordaron lo sucedido y quisieron persuadirlo de cambiar su decisión, recalcándole que Saprissa aventaja en títulos a su clásico rival.

“No me importa, papi. Vamos a apoyar a la Liga hasta que tenga más campeonatos”, expresó tajantemente.

El verdadero nombre de Westcol es Luis Fernando Villa Álvarez. Tiene 24 años y nació en Antioquia, Colombia.