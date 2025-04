Famoso influencer colombiano vivió en Costa Rica lo que nunca antes

JH de la Cruz es uno de los influencers colombianos más famosos de Latinoamérica. El creador de contenido acumula seguidores por millones y su carisma hace que casi cualquiera de sus videos se convierta en viral, sin mayor esfuerzo.

Su fama ha trascendido más allá de Colombia y por esto ha visitado varios países donde lo reciben multitudes. Recientemente, eligió a Costa Rica como destino y aquí decidió celebrar su cumpleaños número 30. JH estuvo en el país desde la noche del sábado 12 de abril hasta el pasado Jueves Santo.

JH de la Cruz dedicó una canción a Costa Rica

El popular tiktoker vivió en suelo tico una cantidad de experiencias que hicieron su celebración inolvidable y que lo dejaron totalmente agradecido. La primera actividad importante que realizó fue un partido en el Colleya Fonseca, en el que capitaneó un equipo que venció a un cuadro de influencers ticos, liderados por Keiz.

Al igual que en otras ocasiones, el cafetero aprovechó el evento y, antes de saltar a la cancha, realizó una prédica, ya que es un confeso practicante de la iglesia Adventista. Luego consagró su alegría al anotar un gol, hazaña que se le había negado en varios partidos de este estilo en los que participó.

Cabe destacar que aunque es un fiebre futbolero, empezó a practicar el deporte hace pocos años, por lo que no es demasiado diestro con el balón en los pies. Pero en Costa Rica, como él mismo dejó claro, todo le salió bien.

Por otra parte, compartió con varios creadores de contenido costarricenses, quienes le mostraron varios puntos del país. Uno de estos fue la Basílica de Los Ángeles en Cartago, a la que lo llevó el tatuador Max Rodríguez. A pesar de no profesar la fe católica, JH quedó admirado con la iglesia y mostró gran respeto por la figura de La Negrita.

Otros lugares que visitó fueron San Rafael de Heredia, Golfito y La Fortuna de San Carlos; en estos dos últimos disfrutó de la playa y las aguas termales. También se deleitó con rice and beans, el fresco de cas y con las galletas Yipi, que lo fascinaron.

JH de la Cruz celebró con todo el gol que marcó en un partido de influencers en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, más allá de los lugares que llenaron sus ojos y los alimentos que encantaron su paladar, el influencer conocido por su frase “¡Qué bendición!”, destacó por encima de todo los rasgos positivos que encontró en las personas de Costa Rica.

“Uy muchachos, la gente de Costa Rica muy ordenada, muy sencilla, muy amable. 10 de 10, muchachos, de verdad. No es por nada, pero creo que es el país donde más me han respetado”, comentó en un video de TikTok.

Esta última afirmación no es de pasarse a la ligera, pues aunque JH tiene una gran cantidad de fanáticos, también recibe muchas burlas y faltas de respeto por su personalidad, a veces ingenua. Incluso, en visitas a países como El Salvador, España o hasta en su misma tierra, ha sufrido varios abusos.

En medio de las aglomeraciones que suele causar, le han jalado el pelo, le robaron prendas de ropa y más grave aún, le han tocado sus genitales sin consentimiento.

JH quedó enamorado de Costa Rica y lo demostró con una canción

Anteriormente, Cruz había expresado su deseo de viajar a Costa Rica y esto se había hecho esperar porque no contaba con la visa para ingresar al país. Por eso, cuando anunció por fin su visita, cientos de sus seguidores le mostraron su emoción a través de las redes sociales.

JH de la Cruz quedó encantado con la gente, los paisajes y la comida de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Eso sí, también le jugaron varias bromas, conociendo lo conservador que es el influencer. Por dar un ejemplo, muchos le recomendaron ir al night club Tango India, asegurándole que era un importante museo del país.

“Me nombran mucho ese lugar y dicen que es muy bonito. ¿O sea que ahí es el museo nacional de Costa Rica? Tengo que ir a conocer para grabar la historia de Costa Rica en el museo de Tango India. ¡Qué bendición!”, dijo en un video a pocos días de su llegada.

Ya llegado a suelo tico le explicaron de qué se trataba el lugar, que, claramente, no visitó. Sin embargo, no dejó pasar este detalle en una canción que dedicó al país, en la que demostró lo enamorado que quedó de esta tierra.

JH se juntó con el cantante nacional Kavvo, quien le compuso una pieza titulada Costa Rica querida. El tema hace referencia a la belleza de los paisajes y al partido que jugó. “Las playas son divinas y ni hablar la comida”, canta el influencer.

Además, la pieza tiene varias frases cómicas que llaman la atención.

“No vayan a Tango (India) por favor, ir por bandidas no es de Dios”, “Me hablan de Saprissa, también de la Liga”, o “Chiliguaro e Imperial dijeron que bebería, pero eso no es de Dios, no me trae bendición” son algunos de los singulares de la canción.

Luego de su paso por Costa Rica, el colombiano hizo escala de unas horas en Panamá y regresó a Colombia. Desde que llegó al país no paró de manifestar su alegría y afirmó que la experiencia le gustó tanto que volverá.