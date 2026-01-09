Influencer argentino visitó Costa Rica y asegura que el país le cambió la vida: esto dijo

Nacho Elizalde, reconocido creador de contenido argentino, dio a conocer que estuvo durante ocho días de visita en Costa Rica y aseguró que el país le marcó la vida para siempre.

La historia la relató en su programa Tapados de laburo, donde narró su experiencia a sus compañeros. Incluso, al inicio del video, sus amigos bromearon con él por repetir constantemente la frase pura vida tras su viaje. “Estás infumable (insoportable)”, le dijeron antes de que explicara las razones por las cuales regresó con esa actitud.

“Los ticos son los costarricenses, así les dicen. Fui a playas increíbles”, afirmó durante el programa con mucha emoción.

Elizalde detalló parte de su vivencia: “Estuve los ocho días moviéndome en cuadraciclo, fuimos a playas cerca y lejos, hicimos snorkel, clases de surf, me leí un libro... Yo estoy en otra”, dijo Elizalde, para dar a entender que siente mucha paz desde que pasó sus vacaciones en territorio nacional.

También añadió: “Ya entendí la vida y va más allá de todo esto, ya fue lo material y lo superficial”. El joven quedó encantado con la belleza costarricense, su gente y recomendó visitar Costa Rica.