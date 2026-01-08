Influencer vivió inesperada situación en programa de Teletica: esto pasó

El influencer Cristian Arrieta dio a conocer que vivió una incómoda situación durante su participación en el programa Qué buena tarde, de Teletica. El creador de contenido dijo que temía equivocarse en la transmisión en vivo, pero no se esperaba lo que realmente sucedió.

“Yo iba sin mucha información, solo me dijeron que iban a hacer un juego y no sabía mucho qué era lo que tenía que hacer, entonces estaba como un poco ahí sin saber para dónde volver a ver. Hicieron un juego que era como un tipo stop”, explicó.

En el juego participaron otras figuras como Rose Davis y Sofía Chaverri. En este debía esperar a que aparecieran unas imágenes en la pantalla para correr y tener su participación. Arrieta dijo que no se le ocurrían palabras y se sentía un poco perdido con la dinámica hasta que tuvo su primera oportunidad.

“Se hizo un despelote, yo nada más sentí que alguien me agarró por detrás y que se me cayó la gorra. Pero hasta ahí todo bien, no había pasado nada extraño hasta que fui a recoger la gorra”, explicó en su relato.

Cristian dio a conocer que le daba temor equivocarse o decir alguna mala palabra fuera de contexto para la televisión; sin embargo, no fue eso lo que pasó.

Cuando se agachó a recoger su gorra, el pantalón se le bajó y en televisión en vivo se le observó parte de su espalda baja. Esta situación resignó al influencer, quien al final se tomó con gracia la experiencia