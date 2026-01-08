Teletica conmueve con video de Gerardo Zamora cantando el ‘Padre Nuestro’: vea el momento

Gerardo Zamora murió el 5 de abril del 2023 tras un paro cardíaco fulminante, su esposa Ginnés Rodríguez guarda su recuerdo con gran amor.

Teletica tocó las fibras más sensibles de sus seguidores al revelar un video del periodista Gerardo Zamora, quien falleció el 5 de abril del 2023. El material evocó el cariño que dejó entre colegas, televidentes y personas cercanas a su vida personal y profesional.

El video mostró a un joven Zamora mientras cantó el Padre Nuestro con profunda emoción. El registro formó parte de la desaparecida sección Los Pachos, espacio que se transmitió durante varias ediciones del programa El Chinamo.

La escena resaltó una faceta íntima del comunicador, alejada del rigor informativo que caracterizó su carrera.

“Hoy el Padre Nuestro de la mañana nos lo canta un angelito (uno al que Diosito no le regaló precisamente una voz angelical, pero sí un talento increíble para comunicar y una familia hermosa). En una Costa Rica que a veces se siente tan dividida, el legado de Gerardo y su familia es un ejemplo para nuestro país”, dice la descripción del video.

Además, en la misma publicación, Teletica añadió un mensaje lleno de esperanza. “Mientras el ruido externo intenta dividirnos, figuras como la suya nos recuerdan esos hilos invisibles que nos unen a todos: la importancia de la familia, la gratitud y la resiliencia”.

El mensaje también incluyó una mención honorífica para el camarógrafo Fernando Reyes, quien también falleció y fue recordado con respeto y cariño por el equipo del canal.

La publicación agradeció a Ginnés Rodríguez, quien fuera en vida la esposa de Gerardo, por permitir que estos recuerdos se compartieran nuevamente con el público.

Gerardo Zamora murió tras sufrir un paro cardíaco fulminante, luego de una intensa lucha contra un tumor. Desde su partida, su nombre permaneció presente en la memoria de su esposa, de sus hijos y de quienes valoraron su trabajo en Telenoticias.