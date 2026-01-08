Viva

Teletica conmueve con video de Gerardo Zamora cantando el ‘Padre Nuestro’: vea el momento

El video de archivo fue acompañado de un agradecimiento especial a Ginnés Rodríguez por permitir que se compartiera el clip

Por Fiorella Montoya
Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez: ‘Un amor a prueba de balas’
Gerardo Zamora murió el 5 de abril del 2023 tras un paro cardíaco fulminante, su esposa Ginnés Rodríguez guarda su recuerdo con gran amor. (Archivo)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

