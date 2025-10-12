Ginnés Rodríguez confesó los sacrificios económicos que hizo junto a Gerardo Zamora para afrontar su enfermedad

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez tuvieron dos hijos. El periodista falleció en 2023.

La periodista Ginnés Rodríguez confesó algunos de los sacrificios que ella y su esposo, Gerardo Zamora —fallecido en 2023—, tuvieron que hacer hace algunos años para afrontar la enfermedad del comunicador.

“Cada uno tenía su vehículo y, para poder enfrentar ciertos pagos, recuerdo que había una opción de un tratamiento inmunológico, que costaba $20.000 (...) Tuvimos que echar mano de eso”, explicó la comunicadora en el pódcast Hablemos de plata.

Según Rodríguez, además, recurrieron a los ahorros provenientes de asociaciones solidaristas a las que pertenecían, y Zamora solicitó un adelanto del seguro de vida que tenía.

Comentó que fue una época de “apretarse la faja”. “Si ya de por sí teníamos una vida austera, aquí era al límite”, explicó.

Rodríguez, quien tuvo dos hijos con Zamora, agregó que, en cada oportunidad que les daba esperanza, todo era bien invertido.

“Ni siquiera se razona”, dijo la periodista y presentadora de Las historias, sobre utilizar todos los ahorros que tenían.

El periodista, quien se dio a conocer en Telenoticias de Canal 7 y trabajó en la Universidad Nacional (UNA), falleció a los 46 años, a causa de un paro cardíaco.

Zamora padecía, desde hacía tres años, un tumor meningioma en el ojo derecho —una masa benigna— que, en su caso, se había vuelto a formar en reiteradas ocasiones.

El comunicador se había sometido a ocho cirugías en su rostro, incluidas la extirpación de su ojo derecho, y había sido aceptado en el Hospital Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, Estados Unidos, donde participaría en un ensayo clínico para tratar su meningioma.