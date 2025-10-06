Ginnés Rodríguez revela que sufrió ‘dolores incapacitantes’ y esta fue la solución que encontró

Ginnés Rodríguez compartió una situación que durante mucho tiempo la incomodó y, más allá de eso, le causó dolores físicos. Lo hizo mediante una historia publicada desde un gimnasio.

“Hace muchos años me daba miedo hacer ejercicio. Ahora me da miedo dejar de hacerlo”, escribió junto a una fotografía.

La periodista explicó que no abandona el ejercicio porque en el pasado sufrió “dolores incapacitantes todas las semanas”. No especificó el tipo de molestias que padecía, pero señaló que aquella etapa fue una verdadera historia de terror.

Rodríguez, presentadora del programa Las Historias, muestra con frecuencia sus rutinas diarias, en las que incluye tiempo para ejercitarse. También suele grabar videos en los que motiva a su comunidad a ver el lado positivo de cada situación y a reflexionar sobre los desafíos personales.