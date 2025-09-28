Viva

Ginnés Rodríguez responde a quienes dicen que las charlas de mujeres son ‘llanto y dramas’

La conductora de ‘Las Historias’ de Canal 11 ironizó en redes sobre los prejuicios hacia las charlas de mujeres y mostró el ambiente festivo que viven

Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias de canal 11.
Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Las Historias' de Canal 11 aseguró que quienes no asisten a las charlas de mujeres se pierden de una experiencia distinta y alegre. (Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

