Ginnés Rodríguez responde a quienes dicen que las charlas de mujeres son ‘llanto y dramas’

Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Las Historias' de Canal 11 aseguró que quienes no asisten a las charlas de mujeres se pierden de una experiencia distinta y alegre.

La presentadora de Las Historias de Canal 11, Ginnés Rodríguez, dejó clara su posición sobre los comentarios dirigidos a las charlas en las que participan mujeres.

En varias publicaciones de Instagram, compartió su opinión. En la primera se mostró sonriente y escribió: “La gente: ‘las charlas motivacionales de mujeres son puro llanto, problemas y drama’”.

En la siguiente historia mostró cómo es en realidad: apareció en un video junto a otras mujeres que disfrutaban de un show de música plancha mientras aplaudían, cantaban y se divertían.

En otra publicación dejó aún más clara su posición y, con ironía, escribió: “Aquí en puro llanto, tristeza y drama”, mientras bailaban y cantaban al ritmo de La Gasolina de Daddy Yankee.

Por último, lanzó un mensaje dirigido a quienes critican esas actividades: “Que no digan que no se les dijo, ya saben de lo que se pierden si no van a una charla para mujeres”, concluyó.