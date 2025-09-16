Ginnés Rodríguez vivió inesperada experiencia cuando su auto eléctrico se quedó sin carga

Ginnés Rodríguez se quedó varada y Alejandro, un desconocido, la ayudó a cargar el vehículo e incluso hasta le limpió el parabrisas.

Ginnés Rodríguez vivió una experiencia inesperada este lunes 15 de setiembre, cuando su auto eléctrico se quedó sin carga en medio del camino. Ella viajaba con su hijo Marcelo y compartió lo sucedido en redes sociales con un tono positivo.

“Venimos de Tilarán, andábamos haciendo un paseito y resulta que me salieron mal las cuentas. No me alcanzó la carga y quedé en Turrúcares. Llamamos una grúa y nos trajo a Villa Bonita, en Alajuela, donde estamos esperando la carga, pero todo bien”, relató en el primero de los videos que publicó en su Instagram.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez revela qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora

Rodríguez explicó que nunca había utilizado las estaciones de carga disponibles en el país para este tipo de vehículos. A partir de ahí empezó a aprender, aunque enfrentó más dificultades.

“Lo único malo es que de las seis estaciones, que uno dice qué chiva aquí todas las estaciones, pero de las seis que tiene el ICE solo tres funcionan. Entonces aquí estamos esperando, haciendo fila”, comentó.

Ginnés Rodróguez enfrentó largas filas en estaciones del ICE y nunca había utilizado estas másquinas de carga. (Facebook)

En medio de la espera, un hombre les vendió hamburguesas, lo que hizo el momento más llevadero.

Rodríguez expresó que la situación la llenó de aprendizajes y agradecimientos. Destacó la ayuda de Alejandro, un hombre que la apoyó durante la carga del vehículo porque su tarjeta no funcionaba en las máquinas, e incluso le limpió el parabrisas.

La presentadora de Las Historias se emocionó y afirmó que no encontró mejor manera de celebrar la independencia que con la solidaridad de los ticos, quienes le tendieron la mano en esta aventura junto a su hijo.