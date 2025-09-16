Viva

Ginnés Rodríguez vivió inesperada experiencia cuando su auto eléctrico se quedó sin carga

La presentadora quedó varada con su auto junto a su hijo Marcelo. Entre filas, fallas en estaciones y ayuda de desconocidos, narró cómo fue esta situación

Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez se quedó varada y Alejandro, un desconocido, la ayudó a cargar el vehículo y hasta le limpió el parabrisas.
Ginnés Rodríguez se quedó varada y Alejandro, un desconocido, la ayudó a cargar el vehículo e incluso hasta le limpió el parabrisas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Ginnés Rodríguez
