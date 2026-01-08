Español sorprende con lo que dijo sobre la higiene bucal de Costa Rica

El creador de contenido destacó la alta frecuencia con la que los costarricenses se cepillan los dientes, una costumbre cultural que ya adoptó como parte de su nueva vida en el país.

Un arquitecto español que crea contenido y vive en Costa Rica dio a conocer la situación que más le llama la atención sobre los costarricenses: la salud bucal y los hábitos de higiene relacionados.

“Costa Rica se lava mucho los dientes. Lo normal en España son dos veces: por la mañana cuando sales de casa y por la noche cuando llegas, porque no te llevas el cepillo”, afirmó el hombre, quien se encontraba rodeado de costarricenses en una construcción.

El hombre consultó a los presentes: “¿Cuántas veces se lavan los dientes? Llevas tres veces, ¿y cuántas te quedan?”. Dos de ellos les dijeron que les faltaban tres y otro cuatro, lo que permitía concluir que los costarricenses se cepillan los dientes hasta seis veces al día.

Uno de ellos enumeró su caso: “Cuando uno sale de la casa, por el desayuno, por el almuerzo, por el café, por el otro café y por la noche”, afirmó. La situación le causó risa al extranjero, quien confesó que esas costumbres ya son parte de su vida también.

“Mudarte de país cambia más cosas de las que crees, también los hábitos. Desde que vivo en Costa Rica me cepillo los dientes más veces al día; no seis, no llevo el cepillo conmigo a todos lados, pero sí más que antes. Y tengo que reconocer algo: es una buena costumbre”, escribió en la descripción de su video.

Los comentarios no se hicieron esperar; la mayoría de costarricenses recordaron al famoso conejo de la marca de pasta de dientes, la cual enumeraba las veces en que uno debía cepillarse.

“Después de desayunar... cuando acabes de almorzar... y antes de irte a acostar, deberás cepillar muy bien tus dientes”, recordaron los ticos al hombre que ahora afirma que se le pegó esta “tradición cultural”.