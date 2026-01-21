Influencer colombiano recorrió las calles de Costa Rica en moto y este detalle lo dejó consternado

El influencer colombiano Juan David Bustos, conocido como El Mundo con los Pits, recorre distintos países con su pareja y su motocicleta.

El influencer colombiano Juan David Bustos, conocido en redes sociales como El Mundo con los Pits, se encuentra disfrutando de su paso por Costa Rica, país que lo ha dejado profundamente impresionado.

El creador de contenido, quien se describe como “motodocumentalista”, emprendió junto a su pareja una travesía en motocicleta por distintos rincones del país, entre ellos las calles de La Fortuna, en San Carlos, donde un detalle en particular lo dejó sorprendido.

“Otro nivel... cada lugar está bien conservado, le meten mucho empeño, mucho amor, mucho cariño, entonces se nota eso así apenas uno va pasando a simple vista”, expresó Bustos, destacando la calidez y dedicación de los costarricenses para mantener su entorno.

Juan David Bustos estuvo en La Fortuna de San Carlos con su pareja. (Tomada de redes sociales)

Notablemente maravillado, el colombiano relató que le impactó la limpieza y el orden de las carreteras, sin basura ni descuido alguno, algo que considera digno de admiración.

“El nivel de consciencia es tal que los animales viven en libertad y se integran al paisaje, convirtiéndose en parte esencial de la experiencia para quienes visitan el país”, manifestó el influencer, resaltando la convivencia natural entre la fauna y el ser humano.

Bustos también mencionó que es común ver a las personas detenerse a la orilla de las vías para observar animales silvestres, una escena que, según él, demuestra el respeto y fascinación que los costarricenses sienten por su biodiversidad.

Con su característico entusiasmo, el creador de contenido concluyó que su paso por Costa Rica no solo le deja paisajes inolvidables, sino también una profunda lección sobre el cuidado ambiental y la armonía con la naturaleza.