Influencer mexicano se asusta por temblor en Costa Rica y revela qué fue lo que más lo impactó

Damián Cervantes afirmó entre risas que Costa Rica se despidió de él con el sismo.

El influencer mexicano Damián Cervantes vivió una gran sorpresa, el pasado lunes, tras el fuerte temblor que sacudió Costa Rica a las 5:06 p. m.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un video en el que relató su impactante experiencia durante el temblor y lo que más le llamó la atención del momento.

“Acaba de temblar horrible (...). Costa Rica me va a despedir con un temblor, yo corriendo de los temblores en México y me vine a topar un pinche temblor en San José, Costa Rica”, expresó entre risas y nervios el influencer.

Luego añadió: “Lo que sí me sorprendió es que no hay alerta sísmica ni nada (...). Y la ciudad ni se paralizó ni nada. Nadie hizo nada”.

El comentario dejó en claro que lo que más sorprendió a Cervantes fue la calma con la que los costarricenses enfrentaron el movimiento sísmico.

Mientras él se mostraba asustado, la gente a su alrededor permanecía tranquila, como si los temblores fueran parte habitual de su día a día.

El creador de contenido también contó que el sismo lo tomó justo cuando se quitaba un vestido del traje de su personaje Demi. “El agitadón me tocó”, confesó entre risas recordando el fuerte movimiento del temblor.