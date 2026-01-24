Viva

¡Tremendo susto en Costa Rica! Niño se topó con una boa de casi dos metros en un tobogán de agua

Una turista en Costa Rica publicó el video que ya cuenta con más de 153 millones de reproducciones

Por Jessica Rojas Ch.
Serpiente en el tobogán
Al salir del tobogán el niño de seis años le contó a su mamá que iba una serpiente con él, pero ella no le creyó hasta que sacaron a la boa de la piscina. (Captura de video)







