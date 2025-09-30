‘El pasaporte de Costa Rica es el más lindo del mundo’, dice tiktoker: vea las razones

Costa Rica empezó a emitir pasaportes biométricos a sus ciudadanos en marzo de 2022.

En el mundo, reconocen a Costa Rica por la paz, la biodiversidad, el Pura vida, el gallo pinto y hasta por los billetes que han sido piropeados por muchos turistas, pero hay un documento que también llama la atención de extranjeros cuando un tico sale del país: el pasaporte.

En el 2022 se emitió el pasaporte biométrico de Costa Rica, un documento con un diseño elegante que celebra la naturaleza nacional. Este no solo está equipado con una tecnología especial que hace casi imposible su falsificación, sino que, además, tiene diferentes características que lo hacen también muy hermoso a la vista.

Así lo recopiló el creador de contenido Esteban Solís (Travel Coach) en su perfil de TikTok. “El pasaporte de Costa Rica es el más lindo del mundo y no pienso discutirlo con nadie”, afirmó el influencer en un video en el que explicó las diferentes características del documento.

Para mostrar los detalles, utilizó una luz negra. Con el aparato, enseñó las páginas del pasaporte; al iluminarlas, comenzaron a aparecer imágenes de diferentes especies de la fauna costarricense, como una tortuga y felinos. “En cada hoja, van a encontrar animales completamente distintos”, afirmó el creador de contenido.

También símbolos y hasta un logo de Pura vida. Otro “secreto” es el ave que se ve en las esquinas superiores de las páginas, al pasarlas, se mueve como si estuviera volando.

“Quien hizo esta genialidad de pasaporte pensó en todos los detalles”, finalizó el tiktoker.