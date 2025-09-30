Viva

‘El pasaporte de Costa Rica es el más lindo del mundo’, dice tiktoker: vea las razones

En el 2022 comenzó a emitirse el pasaporte biométrico. El documento tiene varias características que lo destacan en el mundo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Costa Rica empezó a emitir pasaportes biométricos a sus ciudadanos en marzo de 2022. Fotografía:
Costa Rica empezó a emitir pasaportes biométricos a sus ciudadanos en marzo de 2022. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PasaporteCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.