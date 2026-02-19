Trágico accidente hogareño fue la causa de la muerte de un famoso actor de Hollywood: esto fue lo que pasó

El actor de cine fue hallado muerto en su apartamento en Nueva York a mediados de diciembre. Tenía 60 años.

Un trágico accidente hogareño fue la causa de la muerte de uno de los actores más famosos de Hollywood. El intérprete fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York, el viernes 12 de diciembre.

El artista Peter Greene, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction y La máscara, falleció a los 60 años. En el momento del suceso, las autoridades asistieron a la casa del intérprete debido a que los vecinos informaron que la música en la vivienda sonó durante 24 horas seguidas, por lo que llamaron a la policía.

Al llegar, los oficiales encontraron muerto al actor. Además, reportaron que no había sospechas de crimen; sin embargo, hasta este 18 de febrero se reportó la causa del deceso.

Según medios internacionales como People, ¡Hola! y El Clarín, Greene fue víctima de un accidente en su casa.

La oficina del médico forense jefe de Nueva York informó que el actor murió por una herida de bala en la axila izquierda que provocó una lesión en la arteria braquial. La muerte es considerada como un accidente, reportó People.

El actor Peter Greene, quien falleció en su apartamento en Nueva York en diciembre del 2025. Su carrera la consolidó con papeles como villano en el cine. (Archivo)

¡Hola! recordó que el mánager del artista había comentado que Greene se encontraba en buen estado y de buen ánimo previo a su fallecimiento, unas declaraciones que podrían interpretarse como que no había intención de quitarse la vida.

De esta manera, las circunstancias detrás de la muerte se asumen por ahora como un accidente.

Greene consolidó su fama como villano en el cine. Interpretó a Zed en Pulp Fiction: Tiempos violentos (1994) y ese mismo año encarnó a Dorian Tyrell, antagonista principal en La máscara.