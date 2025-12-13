Actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La máscara’ apareció muerto en su apartamento en Nueva York

El actor estadounidense Peter Greene murió a los 60 años en su apartamento en Manhattan, Nueva York. Su agente Gregg Edwards confirmó el hallazgo el viernes 12 de diciembre. La policía lo encontró inconsciente y declaró la muerte en el lugar. Las autoridades no reportaron sospechas de crimen.

La alerta surgió por una verificación de bienestar. Vecinos informaron que música sonó sin pausa por más de 24 horas dentro de la vivienda. La causa de muerte continúa sin divulgar.

Edwards señaló que Greene poseía un talento notable y expresó que quienes trabajaron con él lo apreciaban. Agregó que mantuvo una relación profesional cercana con él durante años.

Greene consolidó su fama como villano en el cine. Interpretó a Zed en Pulp Fiction: Tiempos violentos (1994) y ese mismo año encarnó a Dorian Tyrell, antagonista principal en La máscara.

El actor acumuló numerosas producciones. Entre sus títulos destacados figuran Un policía en apuros (1999), Día de entrenamiento (2001), Cazarrecompensas (2010), Ciudad de mentiras (2018) y Beggarman (2025). También apareció en la serie Ladrones de drogas (2025), protagonizada por Wagner Moura y Brian Tyree Henry.

Su agente informó que Greene trabajaba en dos proyectos adicionales: la película Mascots, junto a Mickey Rourke, y un documental narrado por él, From the American People: The Withdrawal of USAID, con Jason Alexander y Kathleen Turner.

Peter Greene deja un hermano y una hermana. En redes sociales, seguidores del cine publican homenajes para recordar su trayectoria.

Nueva York, Nueva York. 14 de noviembre de 2018: Peter Greene asistió a la proyección especial en Nueva York de Green Book, organizada por The Cinema Society en el Roxy Hotel Cinema. Foto: Roy Rochlin/Getty Images/AFP (Roy Rochlin / Getty Images North America / Getty Images vía AFP). (ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.