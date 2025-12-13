Viva

Actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La máscara’ apareció muerto en su apartamento en Nueva York

Peter Greene murió en su apartamento en Manhattan y las autoridades investigan las circunstancias del hallazgo.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Peter Greene murió a los 60 años en Nueva York y dejó varios proyectos pendientes.
Peter Greene murió a los 60 años en Nueva York y dejó varios proyectos pendientes. (New Line Cinema/New Line Cinema)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPeter Greene
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.