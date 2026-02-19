Famoso actor renovó sus votos de amor antes de morir; así fue la ceremonia

James Van Der Beek, recordado por "Dawson’s Creek", murió a los 48 años tras una dura batalla contra un cáncer.

A una semana de la muerte del actor James Van Der Beek, trascendió un detalle profundamente conmovedor sobre sus últimos días de vida. Según medios estadounidenses, el recordado protagonista de Dawson’s Creek renovó sus votos matrimoniales con su esposa, Kimberly Van Der Beek, poco antes de fallecer, sellando así su historia de amor de más de una década.

La pareja celebró una ceremonia íntima y virtual, acompañados por familiares y amigos a través de videollamada. “Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y nuestros votos fueron desde la cama”, compartió Kimberly en declaraciones recogidas por medios locales.

Van Der Beek, quien dio vida a Dawson Leery en la icónica serie juvenil, falleció a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal en etapa tres.

Días antes de su partida, James Van Der Beek y Kimberly sellaron su amor renovando sus votos matrimoniales en una íntima ceremonia. (Tomada de redes)

El actor reveló su diagnóstico en 2024 y se mantuvo alejado del ojo público durante el tratamiento.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa a través de redes sociales. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, escribió Kimberly, madre de los seis hijos del intérprete.

En el mismo mensaje, soilcitó respeto para el duelo familiar. “Pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos la pérdida”, expresó.