Viva

Famoso actor renovó sus votos de amor antes de morir; así fue la ceremonia

El reconocido intérprete falleció a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal en etapa tres

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
James Van Der Beek
James Van Der Beek, recordado por "Dawson’s Creek", murió a los 48 años tras una dura batalla contra un cáncer. (Tomada de redes )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ActorFallecimientoMuerteJames Van Der Beek
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.