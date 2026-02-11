Murió James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’, tras fuerte lucha contra el cáncer

El actor James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una fuerte lucha contra un cáncer colorrectal en etapa tres, informó la revista People.

James Van Der Beek murió hoy a los 48 años. Famoso por su papel de Dawson Leery en Dawson’s Creek, la exitosa serie de finales de los 90 con la que conquistó el corazón de millones de adolescentes en todo el mundo, nunca pudo despegarse del todo de aquel personaje que marcó la cultura pop de una época: un joven soñador, romántico, algo inmaduro e hipersensible.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado de su tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, publicaron este miércoles en su cuenta oficial de Instagram.

Consciente de las reglas de la industria, hace un tiempo decidió transformar su debilidad en fortaleza, y comenzó a reírse él también de su pasado. Durante los últimos años, puso su energía en compartir con el mundo una versión adulta de sí mismo: un hombre devoto de su familia, vulnerable y resiliente. En 2023 le diagnosticaron cáncer de colon, un año después lo compartió con el público. Hoy, con su partida, parte de la magia de aquella historia de Capeside se fue con él.

Una fama arrolladora

Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter

James Van Der Beek nació en Cheshire, Connecticut, el 8 de marzo de 1977. Amante de los deportes, jugó al fútbol americano y béisbol. Incluso se probó en atletismo. A los 13 años, una contusión lo sacó de las canchas y lo acercó a la comunidad teatral de su pueblo. A los 15 convenció a su madre de llevarlo a Nueva York para buscar un agente y poder participar de algunas audiciones.

Luego de participar en algunos pilotos y proyectos sin especial trascendencia, llegó a sus manos, en 1997, el guion que le iba a cambiar la vida. De la mano de Dawson’s Creek, James Van Der Beek irrumpió en la cultura pop de los 90. La serie adolescente lo convirtió en la encarnación del chico sensible, soñador y con aspiraciones de cineasta. Sus charlas junto al río con Joey (Katie Holmes), su fascinación por Jen (Michelle Williams) y la traición de Pacey, su mejor amigo (Joshua Jackson) dejaron una huella profunda en sus fanáticos.

Dawson Leery encarnó en la serie la transición de la inocencia juvenil a la complejidad de la vida adulta y al descubrimiento de que la vida no siempre tiene finales felices como en las películas. También fue el papel que catapultó de inmediato a Van Der Beek a la fama internacional: de un día para otro pasó de ser un actor en ascenso a convertirse en la figura principal de un fenómeno global.

“Hace veinticinco años mi vida cambió. No poco a poco, no día tras día… sino de manera instantánea. Fue la culminación de cinco años de audiciones, cientos de horas en el escenario, miles de horas viajando, preparándome, soñando, esperando, escuchando ‘no’, e inventando razones para seguir adelante”, confesó el actor en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram en 2023, cuando se cumplieron 25 años del estreno del programa.

La enfermedad de James Van Der Beek

Fue precisamente en una entrevista con la revista People donde Van Der Beek anunció que padecía cáncer colorrectal. La entrevista se publicó en noviembre del 2024.

“Tengo cáncer. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, comentó el artista en dicha conversación. El diagnóstico lo recibió en el 2023.

El actor James Van Der Beek se había mostrado muy abierto en la información relacionada con el cáncer que padecía. (Archivo)

“Eso sí, hay razones para ser optimista y me siento bien”, agregó entonces.

El intérprete, quien también participó en otras producciones de televisión como Ugly Betty, Criminal Minds y How I Met Your Mother, narró que decidió compartir su historia para crear conciencia sobre esta enfermedad y fomentar la realización de pruebas regulares con el fin de lograr una detección temprana. El actor descubrió el padecimiento luego de realizarse una colonoscopia, en agosto del 2023.

La última aparición pública del actor fue en diciembre del 2025 en una entrevista para el programa Today. De acuerdo con People, en esa charla el artista manifestó sentirse muy bien.