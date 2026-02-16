Muere Robert Duvall, ganador del Premio Óscar y estrella de ‘El Padrino’

Robert Duvall, leyenda de El Padrino y ganador del Óscar por Tender Mercies, falleció a los 95 años.

Robert Duvall, reconocido actor con una destacada trayectoria de más de 70 años en el cine y la televisión, falleció a los 95 años. Ganador del Premio Óscar por su interpretación en Tender Mercies (1983), Duvall es reconocido por su talento en icónicas películas como El Padrino, Apocalipsis ahora y Matar a un ruiseñor, entre muchas otras.

La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, este lunes 16 de febrero a través de la página del actor en Facebook.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

“Para el mundo, era un actor ganador del Óscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, agregó su esposa.

El actor murió en paz en su casa, acompañado de su esposa Luciana Duvall, quien se despidió de él con un emotivo mensaje. (AFP)

Luciana Duvall resaltó que “su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar al público”.

Añadió que, en cada uno de sus numerosos papeles, lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban y que, al hacerlo, “nos deja algo duradero e inolvidable”.

La viuda del actor también agradeció el cariño del público y el respeto a su intimidad en este momento de duelo.

Robert Duvall nació en San Diego, California, en 1931. Hijo de un contralmirante de la Marina de los Estados Unidos, creció junto a sus dos hermanos en Annapolis, Maryland, cerca de la Academia Naval.