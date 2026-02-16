Viva

Muere Robert Duvall, ganador del Premio Óscar y estrella de ‘El Padrino’

La noticia fue confirmada por su esposa este lunes 16 de febrero

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
AUSTIN, TX - MARCH 17: Actor/director Robert Duvall arrives at the premiere of "Wild Horses" during the 2015 SXSW Music, FIlm + Interactive Festival at the Paramount Theatre on March 17, 2015 in Austin, Texas. Michael Buckner/Getty Images for SXSW/AFP (Photo by Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Robert Duvall, leyenda de El Padrino y ganador del Óscar por Tender Mercies, falleció a los 95 años. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Robert DuvallEl padrinoPremio Óscar
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.