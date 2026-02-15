Muere reconocido cantante de ‘La Voz’ a los 27 años: artista logró el segundo lugar en el concurso

'La Voz México' está de luto por la muerte de uno de sus subcampeones.

Leo Rosas, recordado por su destacada participación en La Voz México 2019 como parte del equipo de Yahir, falleció este domingo 15 de febrero a los 27 años.

El cantante se ganó el cariño del público y el respeto de figuras como Ricardo Montaner y Belinda, quienes elogiaron su potente voz y su capacidad para emocionar en cada interpretación.

Su talento lo llevó a obtener el segundo lugar en la competencia, aunque para muchos —incluido su propio coach—, él fue el verdadero ganador.

En plataformas digitales, cientos de seguidores y colegas han expresado su tristeza y admiración, recordándolo como un artista sensible y entregado, pero sobre todo, como un ser humano noble que llevó con orgullo el nombre de Bolivia por todo el continente. “Supiste transformar el dolor en canciones”, escribieron algunos fanáticos al conocer la noticia.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte, y la familia del cantante ha solicitado respeto y discreción mientras atraviesan este difícil momento.

Leo Rosas participó en 'La Voz México' en el 2019 y dejó por lo alto a su país Bolivia. (Tomada de redes sociales)

Entre quienes han lamentado públicamente su partida se encuentra Yahir, quien compartió un conmovedor mensaje en redes sociales para despedir al exintegrante de La Voz.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a toda Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona, mi Leo. Descanse en paz”, escribió el músico.

El legado de Leo Rosas queda en sus interpretaciones llenas de sentimiento y en la huella que dejó en el público mexicano, que lo adoptó con afecto y lo recordará siempre por su voz única y su calidez sobre el escenario.