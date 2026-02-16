Luto en la televisión internacional: fallece famosa productora durante viaje de filmación

Dana Eden, reconocida productora israelí de la serie 'Teherán' de Apple TV, fue hallada sin vida en un hotel.

Dana Eden, famosa productora israelí detrás de la exitosa serie Teherán, de Apple TV, fue hallada sin vida en un hotel de Atenas, Grecia, mientras participaba en la filmación de la cuarta temporada de la serie.

Su fallecimiento, ocurrido el 15 de febrero, es investigado por las autoridades griegas. Según medios locales, fue su hermano quien encontró el cuerpo en la habitación.

Eden, de 52 años, era una figura influyente en la televisión israelí. La emisora pública Kan —que produce Teherán junto con Apple TV— la describió como “una profesional visionaria cuyo legado seguirá marcando la industria por muchos años”, de acuerdo con el obituario compartido por el medio Deadline.

A los 52 años, Dana Eden dejó un importante legado en la televisión israelí. (Tomada de redes sociales)

A lo largo de su carrera, Eden tuvo un papel clave en la creación de algunas de las producciones más destacadas de Kan y en los últimos años amplió su experiencia con proyectos como Girl, Woman y The Prosecution.

En su trayectoria figuran 34 créditos como productora, además de incursiones como guionista y actriz.

El fallecimiento de Eden se registró en plena grabación de la cuarta temporada del thriller de espionaje, lo que podría afectar el desarrollo del rodaje, aunque aún no se confirmó la magnitud del retraso. La tercera entrega de la serie se encuentra actualmente disponible en Apple TV.

La muerte de Dana Eden, ocurrida durante el rodaje de 'Teherán' en Grecia, generó conmoción en la industria. (Tomada de redes sociales)

Investigación y rumores

Las causas oficiales de la muerte siguen siendo desconocidas. Las autoridades ordenaron una autopsia y analizan grabaciones de cámaras de seguridad, así como testimonios de testigos y miembros del equipo de producción.

Debido a la temática del programa —centrado en una agente del Mossad israelí infiltrada en Irán—, algunos usuarios en redes sociales especularon sobre la posible intervención de terceros. Sin embargo, la compañía Donna and Shula Productions, responsable de la serie, desmintió categóricamente esos rumores, calificándolos como “infundados y falsos”.

Por motivos de seguridad y restricciones de viaje para ciudadanos israelíes, Teherán se rueda íntegramente en Grecia, donde se recrean varios escenarios iraníes.