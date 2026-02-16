Viva

Luto en la televisión internacional: fallece famosa productora durante viaje de filmación

El hermano de la productora fue quien encontró su cuerpo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Dana Eden
Dana Eden, reconocida productora israelí de la serie 'Teherán' de Apple TV, fue hallada sin vida en un hotel. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeheránDana EdenMuerteFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.