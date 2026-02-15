Muere famosa actriz mexicana a los 107 años: fue pionera en la industria del cine y la TV

La famosa actriz de doblaje mexicana Dolores Muñoz Ledo Ortega, conocida como Marcela Septien, falleció a los 107 años el viernes 13 de febrero, dejando un profundo pesar en la comunidad artística de ese país.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la plataforma X, el organismo expresó sus condolencias a familiares y amigos de la artista.

Nacida el 14 de abril de 1918 en la Ciudad de México, Muñoz Ledo fue una pionera del doblaje y la narración de radionovelas en el país. En 1944 viajó a Nueva York junto a su hermana para incursionar en el doblaje en español de la empresa Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), abriendo camino a futuras generaciones de actores de voz.

En el ámbito personal, estuvo casada con Luis Rodríguez del Río, productor de radio de la XEW, con quien tuvo dos hijos: los gemelos Luis Fernando y Sergio Alberto. Además, sus hermanos Rosario, José Antonio y María de la Luz también trabajaron en el medio artístico, destacándose como actores de radionovelas y locutores comerciales.

Voces que marcaron generaciones

A lo largo de su carrera, Dolores prestó su voz a personajes entrañables como Dorothy Zbornak en la comedia Los años dorados (1985) y Sorceress, la guardiana de los secretos del Castillo de Grayskull en He-Man y los Amos del universo (1983). También incursionó en el anime japonés como Kei Yuki en Capitán Harlock (1977).

Entre otros papeles memorables, dio voz a Adrian Pennino en Rocky IV (1985), Kate en El retrato de Dorian Gray (1945) y a Chip, la traviesa ardilla protagonista de la serie de Disney Chip y Dale al rescate (1989).

Su talento también la llevó a realizar el doblaje de la actriz sueca Signe Hasso en producciones como Dangerous Partners, The Seventh Cross y Assignment in Brittan.

En la radio, su legado quedó plasmado en la célebre radionovela Kalimán: El juego de la muerte (década de 1960), una de las más aclamadas en la historia del género.

El legado de la actriz permanecerá como un referente en la historia del doblaje y la narración mexicana. Su voz, que dio vida a personajes entrañables por más de siete décadas, seguirá resonando en la memoria de quienes crecieron escuchándola.

Con su partida, el gremio despide a una de las últimas grandes pioneras del doblaje en México, pero su huella artística continuará inspirando a nuevas generaciones de intérpretes de voz.