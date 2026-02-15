Pensó que tenía un lunar, pero era un cáncer; así se dio cuenta: ‘Da miedo’

Una usuaria de TikTok compartió su experiencia con el cáncer de piel para motivar a otras personas a acudir al médico ante cualquier señal de alerta.

Una mujer colombiana, identificada como Edna Acosta, recurrió a las redes sociales para compartir su historia de lucha contra el cáncer de piel, con el objetivo de crear conciencia y motivar a otras personas a buscar ayuda médica ante cualquier signo sospechoso.

A través de un video publicado en TikTok, la usuaria relató que, hace aproximadamente cinco años, notó la aparición de un nuevo lunar debajo de uno de sus ojos. Al principio, no le dio importancia al crecimiento de la mancha.

“Mi historia comienza con un pequeño lunar en el párpado inferior del canto de mi ojo derecho, muy cerca del lagrimal. Una pequeña pequita que, para mí, no era rara”, contó Acosta al inicio del video.

La mujer explicó que no prestó la atención necesaria, ya que a lo largo de su vida había tenido lunares similares en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lunar comenzó a expandirse lentamente sobre el párpado. Fue solo al revisar fotografías antiguas que se percató de cuánto había cambiado.

La señal de alerta

En 2025, Acosta notó que la mancha había crecido más de lo normal, lo que la llevó finalmente a consultar con un especialista. El médico le practicó una biopsia y le diagnosticó un carcinoma basocelular (CBC) micronodular, “uno de los cánceres de piel más comunes”.

En su publicación, la colombiana aclaró que el término “común” no debe interpretarse como algo inofensivo, ya que, aunque este tipo de cáncer rara vez hace metástasis, puede causar daños severos en los nervios y en otras estructuras faciales si no se detecta a tiempo.

“En mi caso, el cáncer abarca la estructura frontal de mi rostro, generando un cambio en él. Visibilizo lo que me pasa no solo para contar una historia, sino porque es importante”, expresó Acosta en sus redes.

Y agregó: “Muchos me dijeron que no me iba a morir, pero sí da miedo”.

Al cierre de su testimonio, la mujer enfatizó la importancia de acudir al médico ante cualquier molestia o señal inusual. También hizo un llamado a escuchar al propio cuerpo, más allá de las opiniones de otros, recordando que muchas veces se minimizan síntomas que pueden ser determinantes para la salud.