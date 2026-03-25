Tragedia: famosa periodista estadounidense muere en incendio junto a sus tres hijos

La periodista estadounidense que falleció junto a sus tres hijos en un incendio, era una figura reconocida del hockey en su país.

La periodista deportiva Jessi Pierce, reconocida en Estados Unidos como una de las voces más importantes en la cobertura del hockey, falleció víctima de un voraz incendio en su casa, en Minnesota.

Lamentablemente, junto a la reportera, también perdieron la vida sus tres hijos.

La situación ocurrió el sábado 21 de marzo en la localidad de White Bear Lake, informaron medios internacionales como Univisión e Infobae.

Pierce, de 37 años, destacó por su trabajo en la Liga Nacional de Hockey (NHL) de su país.

De acuerdo con Infobae, la llamada de emergencia al servicio 9-1-1 ingresó en la madrugada luego de que vecinos informaron haber visto llamas saliendo del techo de la estructura. Los equipos de bomberos acudieron al lugar y hallaron a Pierce, los tres niños (de ocho, seis y cuatro años) y un perro sin vida en el interior de la casa.

La periodista Jessie Pierce tenía 37 años, era madre de tres pequeños de ocho, seis y cuatro años y estaba casada. (Instagram)

“Nos duele el corazón por todos los involucrados en esta tragedia. Pedimos la oportunidad de que nuestra comunidad se una y se apoye mutuamente durante este momento tan difícil”, dijo el jefe de bomberos Greg Peterson a Univisión.

El medio estadounidense agregó que Mike Hinrichs, esposo de la periodista y padre de los pequeños, se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo al momento del incendio.

“Estamos sin palabras. Ella era una persona especial que aportaba mucha luz a este lugar. Cuando lo escuché por primera vez, es algo que realmente no crees que pueda pasar, y todavía es difícil de asimilar. Obviamente, todos aquí enviamos nuestro corazón y nuestras oraciones a su familia”, manifestó Jared Spurgeon, capitán del equipo Minnesota Wild, de la liga de hockey.

Las autoridades confirmaron que ya está en curso una investigación para aclarar qué provocó el siniestro.