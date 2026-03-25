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Tragedia: famosa periodista estadounidense muere en incendio junto a sus tres hijos

La comunidad deportiva y periodística está en conmoción por el lamentable hecho

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Por Jessica Rojas Ch.
Luto periodista
La periodista estadounidense que falleció junto a sus tres hijos en un incendio, era una figura reconocida del hockey en su país. (Archivo)







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Jessi Pierce
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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