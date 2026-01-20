Murió leyenda del periodismo deportivo latinoamericano

El destacado periodista deportivo latinoamericano fue un apasionado del tenis durante toda su carrera en la comunicación.

El periodismo deportivo de Latinoamérica está de luto con la confirmación de la muerte de uno de sus grandes representantes.

Se trata del argentino Guillermo Salatino, quien a lo largo de su carrera destacó en las informaciones relacionadas con el tenis.

El comunicador, quien tenía 80 años, murió el sábado 17 de enero, según confirmaron medios internacionales como La Nación de Argentina. Además de su pasión por el periodismo de este deporte, también había desarrollado una carrera como deportista amateur, explicó el medio argentino.

Según La Nación, el comunicador sufrió un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera, a la que iba a someterse la próxima semana.

El periodista argentino Guillermo Salatino tenía un museo personal con grandes recuerdos como una raqueta que le regaló Gabriela Sabatini. (Facebook)

Al momento de su muerte, Salatino contaba con un amplio museo personal con recuerdos, incluyendo zapatillas de Juan Martín del Potro, una raqueta de Gastón Gaudio y la bolsa de palos de golf de Roberto de Vicenzo, entre otros objetos. Además, conservaba una raqueta que le regaló Gabriela Sabatini en el Masters 1994, con una historia especial detrás: se la ganó en una apuesta.

La muerte de Sabatino generó gran conmoción en el ámbito del periodismo deportivo, sobre todo el relacionado con el circuito del tenis.