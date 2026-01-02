Murió reconocido presentador televisivo que causó gran preocupación por cómo lucía en los últimos meses

Un reconocido presentador televisivo, que dejó amplia huella en la industria de la farándula y el entretenimiento, falleció este jueves 1.° de enero, por complicaciones de salud, luego de que muchos externaran preocupación por su estado físico.

Se trata de Pedro Juan Figueroa, todo un ícono de la televisión de Puerto Rico. Su deceso fue confirmado por el equipo del programa Lo sé todo, de Wapa Televisión, en el que el comentarista trabajó durante los últimos años de su vida.

“Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido compañero Pedro Juan Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano”, dicta la publicación del equipo en las redes sociales.

Figueroa comenzó su carrera mediática como reportero, cubriendo principalmente temas policiales. Según él mismo relatara, estuvo en escena reportando durante eventos como la huelga incitada por la privatización de la Puerto Rico Telephone Company, al igual que durante la trágica explosión de gas en la zapatería Humberto Vidal en el casco urbano de Río Piedras en 1996.

El comentarista también laboró fuera de Puerto Rico, en países como República Dominicana y México, al igual que en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Miami.

“Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor”, continuó el comunicado.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre la causa de su muerte, durante los pasados meses varios seguidores del programa habían notado un cambio en su apariencia física y se comentaba sobre el supuesto padecimiento de alguna enfermedad, aunque Figueroa nunca habló públicamente del tema.

A pesar de las preocupaciones expresadas por sus seguidores, Figueroa optó por guardar silencio y no ahondar sobre su vida personal ni sobre ningún proceso médico.

Pedro Juan Figueroa preocupó por su notable cambio físico en los últimos meses. (Facebook)

Trayectoria

Figueroa tuvo una trayectoria destacada en los medios, trabajando principalmente en televisión y especializándose en programas de farándula como el extinto Dando candela en Telemundo y luego en su competencia directa en Wapa TV.

A lo largo de varias décadas en el mundo de la farándula, no estuvo exento de escándalos y críticas por su estilo particularmente irreverente. De carácter fuerte y presentación fogosa, llegó a tener disputas públicas con colegas, compañeros de trabajo, artistas y otras figuras del entretenimiento.

Aun así, logró mantener una carrera muy activa y convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión puertorriqueña en tiempos recientes.

“Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso. Cuando la familia lo entienda pertinente, estaremos compartiendo información adicional. Descansa en paz, Pedro Juan”, termina el mensaje publicado.