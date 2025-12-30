Obituario 2025: Nelson Hoffmann, Néstor Zeledón y otras figuras costarricenses que fallecieron este 2025

En el 2025, Costa Rica perdió a algunas de sus voces más influyentes en el periodismo, la comunicación y la cultura, figuras que acompañaron al país desde las cabinas de radio, la televisión, las bellas artes y la literatura.

En esta nota recordamos algunos de los personajes que fallecieron este año y que, con sus invaluables aportes, ayudaron a contar la historia reciente de Costa Rica, esa que se construye día a día desde los micrófonos, las cámaras, los libros, los talleres y las plazas, donde su trabajo tocó las almas de miles de personas.

José Ricardo Carballo

El humorista e imitador de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, falleció la madrugada del 16 de agosto, en un accidente de tránsito.

Carballo, de 42 años, destacó por su versatilidad y carisma. Se ganó la admiración del público gracias a sus diversas imitaciones, en especial de personajes de Disney (como el Pato Donald, por ejemplo), Jafet Soto -polémica figura del Club Sport Herediano-, Juan Enrique Soto, de Noticias Monumental, y del diputado Francisco Nicolás, entre otros.

José Ricardo Carballo, humorista de 'Pelando el Ojo', falleció en agosto, en un accidente de tránsito. (Archivo)

Alberto Padilla

El expresentador de CNN en Español y periodista mexicano Alberto Padilla, falleció la noche del 29 de agosto en un hospital de San José, Costa Rica, país en el que se radicó en los últimos cinco años.

En el país, el periodista tenía el programa A las 5 con Alberto Padilla, transmitido por CRC 89.1 Radio, un espacio de análisis económico, político y social. En CNN en Español se desempeñó como presentador y analista; dentro de sus labores cubrió acontecimientos mundiales y pudo entrevistar a líderes políticos, empresariales y sociales.

El periodista mexicano Alberto Padilla falleció el 29 de agosto en un centro médico de Costa Rica. (Archivo)

Nelson Hoffmann

El icónico presentador y productor chileno, nacionalizado costarricense, Nelson Hoffmann, falleció el 26 de junio a los 74 años.

Hoffmann, padre del también reconocido presentador Mauricio Hoffmann, dejó un vasto legado, principalmente por sus aportes con los programas Hola juventud y Sábado feliz.

Nelson Hoffmann falleció a los 74 años, después de décadas de dedicarse a la producción y presentación de éxitosos programas de televisión. (Archivo)

Richard Molina

El periodista Richard Molina Mesén falleció el 11 de noviembre, a los 54 años. Su carrera inició en 1994 en Radio América Latina, luego trabajó en Diario Extra y en el año 2000 asumió la dirección del noticiero de ExtraTV 42.

Tiempo después creó y dirigió el medio digital El Guardián CR.

Richard Molina, de 54 años, creó y dirigió el medio 'El Guardián CR'. (Archivo)

José Ignacio Arias Ruiz

El talentoso poeta costarricense José Ignacio Arias Ruiz, quien era conocido en el mundo literario como Ignacio ARU, falleció en Ciudad de México, a los 26 años.

Con estudios en Derecho y una vocación literaria que trascendió fronteras, Ignacio logró que su voz resonara en festivales de Latinoamérica y Estados Unidos, publicando su primera obra en tierras mexicanas. Su seudónimo, un acrónimo de sus apellidos, era el sello de un espíritu independiente y una mirada profunda que aprendió a retratar la vida con sensibilidad y ternura crítica a través de sus versos.

El poeta costarricense José Ignacio Arias Ruiz falleció en Ciudad de México. (Archivo)

Brunhilda de Portilla

La compositora costarricense Brunhilda de Portilla falleció en julio, a los 96 años. La artista dedicó toda su vida a la educación y a la creación de música infantil y villancicos. Su vida en Guanacaste, su infancia y los juegos de su niñez los plasmó no solo en sus canciones, sino también en cuentos y poemas.

Su obra abarca la pintura, relatos, canciones de cuna, cuentos infantiles, boleros, valses, dramas y operetas. Además, fue actriz de teatro.

Los villancicos fueron su mayor orgullo y marcaron la Navidad de Costa Rica. Entre sus creaciones más reconocidas se encuentran: Din don din don, Mi niño campesino y Vamos vaquita mía. Para el 2019 había compuesto más de 40 de estas piezas.

La compositora Brunhilda de Portilla falleció a los 96 años. Su arte quedó marcado en la Navidad costarricense. (Archivo)

Carlos Freer

El documentalista, profesor, productor, investigador y exservidor público Carlos Freer Valle, de 85 años, falleció el miércoles 10 de diciembre. Freer no solo aprendió a usar la cámara; aprendió a mirar el país con profundidad y ternura crítica.

Produjo miniseries emblemáticas como Gesta del 56, Un costarricense llamado don Pepe, De su propia voz y Paradigmas e In Memoriam, que se convirtieron en verdaderas ventanas al alma histórica y política del país.

Además de ser un gran formador, Freer fue director de Canal 15, de la Universidad de Costa Rica.

Carlos Freer, experimentado cineasta costarricense, murió a los 85 años. (Archivo)

José Gamboa

El realizador de Repretel José Gamboa, cariñosamente conocido como Gambo, falleció el 31 de octubre tras enfrentar con valentía una dura batalla contra el cáncer.

Gambo fue un profesional que entendió la comunicación desde el compromiso con la imagen y una calidez humana que marcó a generaciones de periodistas, dejando un vacío inmenso apenas meses después de acogerse a su jubilación, en marzo del 2025.

Su trayectoria en la televisora de La Uruca se convirtió en el cimiento visual de espacios informativos cruciales para el país, desempeñándose como realizador estrella de Noticias Repretel y el histórico NC11.

El realizador de Repretel, José Gamboa, falleció producto de un cáncer. (Archivo)

Tony Cano

El locutor Antonio Tony Cano falleció en octubre en Estados Unidos, país donde consolidó una brillante carrera internacional tras ser fichado por la Voz de América.

Su legado en la radiofusión costarricense permanece vivo, especialmente por su paso emblemático en Radio Monumental durante la década de los 80, en el corazón de San José.

El reconocido locutor Tony Cano falleció en octubre, en Estados Unidos. (Archivo)

Néstor Zeledón

El maestro Néstor Zeledón Guzmán, Premio Magón 1992, falleció en junio a los 92 años, dejando un vacío profundo en el arte nacional. Hijo del también escultor Néstor Zeledón Varela, se formó en la Universidad de Costa Rica, donde su vocación académica y destreza natural inspiraron a generaciones.

Fue una figura clave en la renovación artística, liderando así el Grupo 8 para introducir en el país la corriente del abstraccionismo, con una sensibilidad y profundidad que transformó para siempre el paisaje cultural costarricense.

Su legado, forjado en madera y espíritu, permanece como un testimonio vivo de su ingenio creativo y sus manos prodigiosas.

Nestor Zeledón, premio Magón 1992, falleció a los 92 años. (Archivo)

Ani Brenes

Ani Brenes, galardonada autora y maestra de corazón, falleció el 18 de noviembre a los 73 años. Brenes dedicó su vida a fomentar la lectura, colaborando con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Con una prolífica herencia de 30 libros, su obra destacó por defender la naturaleza y la alegría infantil bajo sellos como la Editorial UNED.

Títulos como Bienaventuranzas de la naturaleza y La risa de los niños son hoy ventanas al asombro que invitan a soñar sin límites. Su capacidad para tejer historias que unieron a generaciones la consagra como una figura clave de las letras, cuya huella perdurará en cada página escrita con vocación y amor por la vida.

Ani Brenes dedicó su vida a fomentar la lectura, colaborando con instituciones como el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud. (Archivo)

Marco Tulio Ramírez

Marco Tulio Ramírez, el recordado Neco, falleció el 30 de agosto. Contertulio de espacios emblemáticos como Sensación Deportiva y Opinión, Ramírez fue un comunicador por convicción que aprendió a leer el fútbol con profundidad y pasión.

Su presencia constante en los micrófonos lo convirtió en un referente de la opinión ciudadana, destacando siempre por una lealtad inquebrantable a sus colores y una calidez que estrechó lazos con la audiencia deportiva.

Más que un analista, Neco fue una pieza esencial en la construcción de la identidad de la radio deportiva, sirviendo como una ventana al sentimiento del aficionado costarricense.

Marco Tulio Ramírez fue un comunicador por convicción, quien aprendió a leer el fútbol con profundidad y pasión. (Archivo)

Armando Acuña

Armando Acuña Delgado, una de las voces más icónicas de la radiodifusión nacional, falleció el 19 de setiembre. Precursor de las transmisiones de la Primera División desde 1960, Acuña fue un narrador que aprendió a narrar el deporte con una mezcla de rigor técnico y una energía inquebrantable frente al micrófono.

Su presencia en las ondas de Radio Musical y Monumental lo convirtió en un referente de la opinión deportiva, destacando siempre por sus posturas firmes y una franqueza que estrechó lazos con una audiencia masiva.

Armando Acuña fue una pieza esencial en la consolidación de la radio deportiva costarricense, sirviendo como una ventana a la historia del fútbol nacional. (Tomada de redes )

Carlos Fernández

Carlos Fernández, el experimentado periodista y director del programa Charlemos, falleció el 3 de abril a los 68 años. Con cuatro décadas de trayectoria, Fernández fue un comunicador que entendió el periodismo como un compromiso inquebrantable con la opinión pública y la verdad.

A través de su espacio, fundado en 1989, trabajó en Monumental, Columbia y Actual, destacándose siempre por una mirada profunda sobre la realidad nacional y una integridad que iluminó las ondas radiales hasta sus últimas mesas de análisis.

Carlos Fernández Cerdas era el conductor del espacio 'Charlemos', que fundó en 1989. (Tomada de redes sociales )

Marta Ávila

Marta Ávila Aguilar, una de las voces más autorizadas en la historia y crítica de la danza en Costa Rica, falleció el 4 de junio a los 65 años.

Formada bajo la mística del Conservatorio de Castella y la Universidad de Costa Rica, Ávila fue una investigadora que aprendió a mirar el movimiento con una profundidad y sensibilidad únicas.

En su labor como crítica en el diario La Nación, desde 1998, no solo analizó la técnica, sino que capturó la esencia del arte escénico, convirtiéndose en un puente fundamental entre los artistas y el público nacional.

Durante muchos años, Marta Ávila bailó en el grupo Danza Universitaria, de la Universidad de Costa Rica. (Cortesía )

Rafael Vargas Aguilar

Rafael Arturo Vargas Aguilar, experimentado editor y pilar fundamental del noticiero NC11, falleció el 8 de diciembre, a los 65 años.

Conocido entrañablemente como Chompi o Turi, Vargas fue un profesional de la imagen que aprendió a construir noticias con profundidad y mística, convirtiéndose en una figura clave dentro de la redacción de Repretel.

A Arturo Vargas Aguilar, conocido como Chompi o Turi, se le recuerda no solo por su rigor técnico tras la isla de edición, sino por una calidez humana que transformaba las jornadas de trabajo en espacios de hermandad y alegría. (Archivo)

Édgar Zúñiga

Édgar Zúñiga, escultor costarricense que desafió moldes tradicionales, falleció el 26 de junio, a los 74 años. Hijo del maestro Manuel María Zúñiga, Édgar creció rodeado de una imaginería religiosa que definiría su destino.

Inicialmente, Zúñiga se formó en la Universidad de Costa Rica, antes de seguir un camino autodidacta marcado por un espíritu inquieto y creativo.

Zúñiga fue un artista que aprendió a mirar la materia con una ternura crítica, logrando que sus manos transformaran el metal y la piedra en símbolos de identidad nacional.

Entre otras obras, Zúñiga será recordado por su obra del Cristo Resucitado, ubicada en la Catedral de Ciudad Quesada, en San Carlos.