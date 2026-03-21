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Murió Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó lazos de la campaña de Trump con Rusia

El fiscal especial que investigó el ‘Rusiagate’ falleció a los 81 años. Donald Trump celebró la noticia en redes sociales: ‘Me alegra que esté muerto’

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Por AFP
En la imagen Robert Mueller
El fiscal especial que investigó el ‘Rusiagate’ falleció a los 81 años. Donald Trump celebró la noticia en redes sociales: ‘Me alegra que esté muerto’ (AFP/AFP)







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