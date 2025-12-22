Murió reconocida periodista tras fuerte batalla contra tumor cerebral

El periodismo venezolano despidió este domingo 21 de diciembre a la comunicadora Margiory Fiaschi. La información fue confirmada por sus familiares y por el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, que lamentó su partida y destacó su vocación informativa.

Fiaschi enfrentó desde 2023 un complejo problema de salud. En ese año sufrió una convulsión y los médicos detectaron una lesión de ocupación de espacio en el área derecha de su cerebro. El diagnóstico derivó en cirugías especializadas y ciclos de quimioterapia.

Durante ese proceso, la periodista compartió mensajes de esperanza y gratitud en redes sociales, donde recibió muestras de apoyo de colegas y seguidores. Madre de una niña llamada Anapaula, afrontó la enfermedad acompañada por su familia y su fe.

La comunicadora desarrolló su carrera en radio y televisión, con paso por Radio América, DAT TV y Globovisión, entre otros medios.