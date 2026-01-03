Torero improvisado sufrió lesión por proteger a la alcaldesa de Belén en las corridas de Pedregal: vea el video

Un experimentado torero improvisado protegió a la alcaldesa Zeneida Chaves, de Belén, de ser embestida por una vaquilla en los toros de Repretel.

Un torero improvisado dio el todo por el todo para proteger la integridad de Zeneida Chaves, alcaldesa de Belén, durante la corrida de toros en Pedregal este jueves 1.° de enero. El artista de la arena expuso su cuerpo para salvarla de una vaquilla.

Todo sucedió en la transmisión de la noche del jueves 1.° de enero de Canal 6. Doña Zeneida fue invitada al redondel para disfrutar de las corridas a la tica y se animó a torear con un capote, mientras el improvisado estaba vigilándola de muy cerca para que no le sucediera ningún accidente.

Todo transcurrió dentro de lo normal de un momento como una corrida, pero ante una embestida directa del animal, el salvador reaccionó de manera muy rápida para quitar a la alcaldesa del camino de la vaquilla. En el movimiento, ambos fueron a dar al suelo, pero el torero sufrió de una lesión que lo hizo levantarse dando saltos del dolor.

Wilber Salazar Sánchez, conocido como Machillo, fue el torero que ayudó a la alcaldesa de Belén. Él está bien y se mostró orgulloso por la labor que realiza en el redondel de Pedregal. (Cortesía)

El héroe de Chaves fue el experimentado Wilber Salazar Sánchez, conocido como Machillo, quien sufrió una lesión en la pierna que pronto fue atendida por los encargados de emergencias médicas del redondel. En declaraciones a La Nación, Machillo comentó que, pese al susto, volvió al ruedo de inmediato sin ninguna complicación.

“Estamos de nuevo para poder defender a cualquier otra participante del público que quiera meterse a la arena a torear. Tanto yo como mis compañeros estamos en la capacidad de poder proteger a cualquiera que quiera venir a disfrutar”, manifestó el torero.

Machillo agregó que se siente muy orgulloso del trabajo que le fue encomendado de proteger a la alcaldesa de Belén, labor que también hizo el año pasado.

“Gracias a Dios pudo disfrutar de venir y torear con las vaquillas y que todo saliera de excelente manera”, concluyó Machillo.