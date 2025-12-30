¡Llegó la jefa! Olga Cozza, dueña de Teletica, sorprendió al elenco de los toros con este regalo especial

Desde hace más de 20 años, doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica, mantiene la tradición de visitar al elenco de las corridas de toros de Canal 7.

Este lunes 29 de diciembre, el elenco de Toros Teletica recibió una visita muy especial en el redondel de Pedregal, en Belén, sitio donde se realizan las transmisiones de las corridas de fin y principio de año para Canal 7.

La señora Olga Cozza de Picado, dueña de la televisora, se presentó en las instalaciones del centro de eventos para cumplir con una tradición que suma más de 20 años: saludar personalmente al equipo que se entrega a la producción de los programas de la fiesta taurina a la tica.

Doña Olga llegó a Pedregal en un vehículo de color negro, mientras los diferentes colaboradores de la producción la esperaban con muestras de afecto. Ella realiza esta visita anualmente para saludar a los trabajadores y, además, llevarles un obsequio simbólico y dirigir una oración antes de las transmisiones.

Esta fue la cruz de Tierra Santa que doña Olga Cozza les regaló a los miembros del elenco de Toros Teletica. (Cortesía)

Según registró el sitio Teletica.com, durante su estancia, doña Olga saludó uno a uno a los compañeros de la cobertura de toros y les entregó una cruz de madera de olivo traída de Tierra Santa, lo que representó un detalle significativo para el personal. Al cierre del encuentro, la empresaria dirigió un Padre Nuestro que fue respondido por todos los miembros del equipo de Canal 7.