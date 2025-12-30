Viva

¡Llegó la jefa! Olga Cozza, dueña de Teletica, sorprendió al elenco de los toros con este regalo especial

Este lunes 29 de diciembre la empresaria visitó a sus empleados en Pedregal previo a la transmisión de la corrida de la noche

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Olga Cozza
Desde hace más de 20 años, doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica, mantiene la tradición de visitar al elenco de las corridas de toros de Canal 7. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Olga Cozza de PicadoTeleticaToros TeleticaOlga Cozza
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.