Viva

¿Tigre? El error del periodista de Teletica tras hallazgo de un felino en Pérez Zeledón

La mañana de este martes 27 de enero trascendió que un felino silvestre quedó atrapado en un gallinero en Pérez Zeledón

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Juan Fernando Lara Salas
Teletica
Un puma quedó atrapado en un gallinero en Pérez Zeledón y en 'Telenoticias' de Teletica dieron cobertura a la información. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaDaniel CéspedesBuen díaPumaPérez Zeledón
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.