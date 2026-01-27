¿Tigre? El error del periodista de Teletica tras hallazgo de un felino en Pérez Zeledón

Un puma quedó atrapado en un gallinero en Pérez Zeledón y en 'Telenoticias' de Teletica dieron cobertura a la información.

La mañana de este martes 27 de enero trascendió la noticia de que un puma fue hallado en un gallinero en Pérez Zeledón. La curiosa información llamó la atención de muchos y los medios de comunicación dieron cobertura a la situación, que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos.

El animal salvaje quedó atrapado en un gallinero en la comunidad de Alto San Juan, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Los bomberos se mantienen en el sitio a la espera de personal del Sinac y de un médico veterinario, quienes coordinarán la extracción segura del animal y su posterior traslado a un lugar adecuado.

En el marco de esta información, que Telenoticias cubrió, hubo comentarios al respecto entre los presentadores del noticiero y el periodista Daniel Céspedes, de Buen día.

El periodista Daniel Céspedes es figura del programa 'Buen día', de Teletica. (Archivo)

Cuando se hizo el pase del noticiero a la revista matutina, los comunicadores intercambiaron comentarios e impresiones sobre la situación, pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo Céspedes al cierre, posiblemente por confusión o desconocimiento: “Ojalá que todo transcurra con normalidad con el... ¿era un tigre, verdad?”.

Su compañero en el set de noticias lo corrigió y le dijo que se trataba de un puma. Las palabras de Céspedes resaltaron, además de por la gran diferencia física entre un puma y un tigre, yt porque en Costa Rica no hay tigres salvajes nativos; esa especie vive de forma natural en Asia.

Además del puma, en nuestro país habitan el jaguar, el manigordo (ocelote), el caucel (margay), el yaguarundí y el tigrillo (oncilla).