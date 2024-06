¿Quién es Daniel Céspedes, nuevo presentador de ‘Buen día’ de Teletica?

En la televisión se conoce a Daniel Céspedes como un periodista que aborda temas políticos, en especial aquellos relacionados con Casa Presidencial, así como por presentar algunas ediciones de Telenoticias; fuera de la pantalla, al joven se le recuerda por sus risas escandalosas, sus chistes, ser seguidor de Saprissa y hablar constantemente de su familia. Este comunicador de 31 años es el nuevo rostro de la revista matutina Buen día.

A partir del 1.° de julio, este turrialbeño será parte del equipo de presentadores del programa de Teletica, junto a las conocidas Nancy Dobles y Natalia Monge, luego de que el jueves canal 7 anunciara un remozamiento del espacio y la salida de los periodistas y presentadores Randall Salazar y Omar Cascante.

Céspedes será novedad en Buen día, pero no un novato. Llegó en el 2012 a Teletica, luego de un breve paso por el canal Red de las Américas. En canal 7 ha trabajado en Deportes, en el sitio web y, por último, se incorporó a Telenoticias, donde fue un rostro común durante la mañana e inicio de la tarde en coberturas políticas.

El periodista Daniel Alejandro Céspedes Hidalgo es cédula 3, ya que es turrialbeño. Él es uno de los nuevos presentadores de la revista 'Buen día' de Teletica. (Daniel Céspedes)

Él está casado con la turrialbeña Carolina Calderón, administradora de empresas, y juntos tienen una hija de 3 años, Noelia. El periodista asegura que él encuentra la felicidad en el tiempo con su familia, en la música de Charly García, en los partidos de Saprissa, en una velada en el bar La Bohemia o en un buen libro.

A propósito de su incorporación en Buen día, conversamos con el periodista que reconoce que este nuevo trabajo será un “cambio de chip” y que el reto lo ilusiona enormemente.

–¿Cómo se siente llegar al equipo de la revista matutina del 7?

–Es un paso en mi carrera que me llena de mucha ilusión porque hay un espacio creativo muy amplio y el programa tiene la posibilidad de tener un contacto más directo con la gente y con sus necesidades y las mías; al final, los periodistas tenemos las mismas necesidades que el resto. También, me interesa poder ofrecer información utilitaria.

”La verdad es que conformamos un equipo de buenos profesionales y, principalmente, de buenas personas. Hay televidentes que están atravesando algunas situaciones y ojalá nosotros en ese ratito, en esas dos horas, podamos entretener e informar, que sientan que después de esas dos horas les aportamos en varias temáticas”.

–¿Por qué quiso asumir este reto?

–Porque me saca un poco de lo que estaba acostumbrado a hacer, que es cubrir principalmente política y Casa Presidencial. A veces esos meneones en la vida profesional traen cosas muy positivas. En esta etapa de mi vida, llegué a un momento de madurez, en el que ya he caminado y aprendido muchísimo de mis jefes, de don Ignacio (Santos), de don Lázaro (Malvarez); puede ser un momento en el que puedo poner en práctica en otros ámbitos muchas de las cosas que me han enseñado.

”Es una oportunidad y, como te decía, hay un espacio muy amplio para la creatividad. Yo trato de ser lo más alegre posible en mi casa, con mis amigos y en el formato de noticias, por obvias razones, a veces me salía de ese aspecto; ahora, tengo más margen para explayarme un poco mi forma de ser. A mí me encanta Telenoticias, me encantaba presentar noticias, pero esto seguro que también me va a encantar esta nueva etapa y me va a permitir explotar un poco más ese ese lado que tengo y que ojalá que a la gente le llegara a gustar. Eso me ilusiona. Sé que mis risas son bastante bochornosas, pero trataré de no reírme demasiado (se ríe)”.

Daniel Céspedes cubría temas políticos, ahora se emociona de que trabajará temas que le ayudarán a la gente en su vida cotidiana. (Daniel Céspedes)

–Ha trabajado generalmente temas de política y temas, como los llamamos en la jerga periodística, “duros”. Ahora, las temáticas van a ser muy diferentes. ¿Está preparado para ese cambio?

–Me gusta tener esa posibilidad de explorar nuevos temas. El periodismo es muy amplio; sé que hay muchos periodistas excelentes en Costa Rica que se destacan por dar información que el poder no quiere que se sepa y ellos son muy valientes y lo dan al público independientemente de la coyuntura. Esa es una forma de hacer periodismo que me encanta; sin embargo, también está esta otra posibilidad de hablar de temas que igualmente pueden ayudar a las personas en su cotidianidad. Es un cambio de chip, ciertamente, y me ilusiona muchísimo. Ya tengo las herramientas para explorar informaciones que no sean aburridas y sean utilitarias, que entretengan y le aporten a las personas. Ese periodismo humano me gusta muchísimo.

–Además de incisivo en temas de actualidad, la gente lo ve como un periodista simpático. ¿Cómo es más allá de la pantalla?

–Soy ese, tal cual se ve en la cámara. Me sale natural en la pantalla porque soy así afuera de la pantalla y quienes me conocen, lo saben: soy una persona que trata de ser alegre, de no ser aburrido. Obviamente tengo pésimos días, como todos, y me afectan las mismas cosas que les afectan a todos: si sube el arroz, si sube la gasolina.... Tengo los pies muy en la tierra y me identifico muchísimo con las personas que tienen diferentes necesidades, porque yo también las tengo y estoy seguro que la gente que sale en televisión tiene muchísimas necesidades diferentes.

”Crecí en Turrialba, no me faltó absolutamente nada, pero tampoco fue una gran abundancia; sin embargo, tuve compañeros a quienes sí les faltaban muchísimas cosas. Luego, desarrollé esa sensibilidad por las demás personas, así que tengo muy presente la justicia social y en el periodismo la aplico. Hay que estar del lado de la gente”.

–¿Cómo maneja ser figura pública por estar en la TV?

–Encontré la fórmula y es no tomarme muy en serio. No me veo como una persona que sea mejor o más que alguien, solamente por un trabajo o por salir en televisión, eso es algo que lo tengo presente. Aunque me gusta destacar lo bueno de las personas, si hay algo que no me gusta es cuando encuentro gente que mira por encima del hombro a alguien solo por el dinero, el trabajo o la casa donde viven. Soy una persona normal con una familia maravillosa y que trata de dar lo mejor. Sería una falsa humildad si te digo que no me gusta cuando en la calle me dicen que vieron tal trabajo y les gustó mucho esto o aquello, eso me encanta. La clave es ser la persona que siempre ha sido uno.

Daniel Céspedes se casó con la turrialbeña Carolina Calderón el 19 de junio del 2020, en plena pandemia.

–Usted está casado y tiene una hija, Noelia. ¿Cómo le cambia su vida cotidiana el llegar a la revista matutina?

–Bastante porque yo siempre me he levantado a las 3:30 de la mañana y mi esposa se encargaba de Noelia toda la mañana. Mi esposa la tenía que alistar y hacerle el desayuno, luego irla a dejar. Ahora, el trajín de la mañana se le va a alivianar y me parece que es lo más justo. Además, las voy a ver en la mañana; antes les daba un beso en la madrugada y me iba al trabajo.

”Buen día es un programa de muchos objetivos, con mucha planificación, no tiene el trajín de las noticias que vemos en Telenoticias. Entonces, la cotidianidad me va a cambiar muchísimo y familiarmente voy a ganar muchísimo”.

–¿Qué dice su esposa acerca del cambio?

–Al principio se asustó mucho pero porque me veía muy feliz en las noticias y cubriendo política, que me apasiona muchísimo. Sin embargo, cuando vimos los beneficios laborales y familiares, estuvimos muy unidos en que era la mejor decisión.

–Estos cambios en Buen Día implican la llegada de Natalia Monge y usted a la revista, pero también la salida de profesionales que tenían mucho tiempo en Teletica, como Randall Salazar y Omar Cascante. ¿Cómo se lleva con ellos y de qué manera se toma su salida?

–Me llevo muy bien con ellos. El viernes se despidieron en cámara y apenas terminó la despedida fui a darles un abrazo a los dos. He tenido más relación con Randall porque cuando llegué, él estaba en Telenoticias. Me abrazó y me deseó muy buena suerte; él es un caballero, una persona sensacional y estuvimos ahí hablando un rato. Ambos, además de buenas personas, son excelentes profesionales; no dudo de que les va a ir súper bien.