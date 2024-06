Natalia Monge habla de su llegada a ‘Buen día’: ‘Le va a sacar más el jugo a mi parte de señora’

Natalia Monge es uno de los nuevos fichajes de la revista matutina Buen día, de Teletica. La humorista conversó con La Nación sobre este cambio en su carrera y aseguró estar agradecida con el respaldo de canal 7 en estos tres años de trabajo.

“Lo tomo con mucho agradecimiento a Dios, la vida y a la empresa Teletica por confiar en lo que ven ellos como mis habilidades para asumir una responsabilidad tan grande. Buen día no solamente está en el corazón de un grueso enorme de la población del país, sino que además tiene muchos años de existencia”, declaró Monge.

A pesar de que durante años ha forjado una trayectoria en el humor, se considera una comunicadora versátil. Tiene presente que Buen día tiene un tono más informativo, lo cual le permitirá explorar otras facetas.

“Le va a sacar más el jugo a mi parte de señora. Aunque yo todavía esté joven y todo, yo soy doña Nati en mi vida diaria. Me ilusiona mucho pensar en las señoras que nos ven, porque yo soy esa señora: yo veo Buen día. Creo que por ahí hay una oportunidad de cercanía con el público muy grande”, dijo con su característico buen humor.

Esta llegada representa su salida del programa De boca en boca, al cual se incorporó en diciembre de 2021. Su experiencia en ese espacio fue mucho más positiva de lo que esperaba y logró explorar sus cualidades en el entretenimiento.

“Me pone muy triste, porque claramente me llevo muy bien. La ventaja es que aunque ya no van a ser mis compañeros son mis amigos. A De boca en boca llegué a trabajar y encontré una terapia diaria: ellos me hacen reír, compartimos cafecito, anécdotas, penurias y chismecitos también”, comentó la presentadora televisiva.

La transición entre programas representará un cambio en la rutina de vida de Monge, especialmente por los horarios tan diferentes. A causa de esto, renunciará a dejar a sus hijos en la escuela todas las mañanas.

“Es algo que siempre soñé y disfruté montones, pero, bueno, ahora la vida me lleva a esta adaptación junto con ellos y mi esposo. Ya estamos organizándonos para que la red de apoyo, que siempre está rodeándonos, pueda asumir este cambio para que mamita no esté en las mañanas”, concluyó la comunicadora.