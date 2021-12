Natalia Monge es la nueva presentadora de ‘De boca en boca’

La comediante e imitadora Natalia Monge es desde este miércoles 1.° de diciembre parte de los presentadores de De boca en boca, programa de Teletica.

Según dio a conocer Televisora de Costa Rica, el interés por la también presentadora surgió luego de que Bismark Méndez tomó vacaciones y ella lo cubrió en pantalla, haciendo un trabajo que afirman “fue muy bien recibido por el público”.

“Estoy en una etapa tan plena y bonita de mi vida, sobre todo a nivel personal, en que Diosito me ha venido dando las piezas del rompecabezas de manera perfecta, según mis prioridades, que son mis hijos. Entonces me entusiasma mucho que es un horario que me permite todo lo que yo quiero, estar en mi casa para atender a mis hijos, salir a trabajar. Entonces estoy contentísima, en una empresa que me da su confianza y que espero jamás defraudar”, dijo Monge a Teletica.com.

Natalia Monge fue presentada en 'De boca en boca' este miércoles 1.° de diciembre. (Teletica.com)

De esta forma, Natalia Monge se suma a Bismark Méndez, Montserrat del Castillo y Mauricio Hoffmann como presentadora del espacio de entretenimiento, que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 p. m. por Teletica.

Nueva pieza de Teletica

Monge llegó a Teletica luego de varios años de formar parte del elenco de Pelando el ojo y de ser conductora titular del programa Informe 11, de Repretel. Apenas ingresó al canal de La Sabana se convirtió en una de las juezas de Tu cara me suena.

Por razones familiares y horarios laborales que no se ajustaban a sus necesidades del hogar, según dijo, el 23 de julio pasado Monge decidió tomar un camino por separado de Informe 11. Luego, el 8 de octubre y sin dar muchos detalles, se despidió del espacio radial.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la humorista e imitadora -conocida por interpretar personajes emblemáticos del espacio como Martha Emilia y Cinthia de la O, detalló que el motivo detrás de su renuncia al popular programa se debía a nuevos proyectos que tenía en puerta y que le demandarían tiempo.

