Puma queda atrapado en gallinero en Pérez Zeledón; bomberos atienden rescate

Personal del Cuerpo de Bomberos resguarda la escena con el puma mientras se coordina con el Sinac y un veterinario el rescate y traslado seguro del puma atrapado en un gallinero en Alto San Juan de Pérez Zeledón.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió este martes el rescate de un puma que quedó atrapado dentro de un gallinero en la comunidad de Alto San Juan, en San Isidro de El General en Pérez Zeledón.

Según la información oficial, el felino silvestre ingresó a la estructura destinada y no logró salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Bomberos se mantienen en el sitio a la espera de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de un médico veterinario, quienes coordinarán la extracción segura del animal y su posterior traslado a un lugar adecuado.

Puma en gallinero

Las autoridades recalcaron que el operativo busca minimizar el estrés del animal y evitar riesgos tanto para el puma como para las personas de la zona.

El puma en Costa Rica

El puma (Puma concolor) es uno de los grandes felinos que habitan Costa Rica y se encuentra ampliamente distribuido en el país, desde zonas montañosas hasta áreas boscosas cercanas a comunidades rurales.

Es una especie protegida por la legislación nacional y cumple un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas, al regular poblaciones de otras especies.

Especialistas del Sinac han advertido en tiempo reciente que el aumento de este tipo de incidentes suele estar relacionado con la expansión urbana, la fragmentación de los hábitats naturales y la búsqueda de alimento por parte de la fauna silvestre, especialmente en zonas rurales donde hay presencia de animales domésticos.

Las autoridades recuerdan a la población que, ante el avistamiento o ingreso de fauna silvestre a propiedades privadas, no se debe intentar capturar ni ahuyentar a los animales, sino alertar de inmediato a Bomberos o al Sinac para una atención especializada.