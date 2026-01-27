El País

Puma queda atrapado en gallinero en Pérez Zeledón; bomberos atienden rescate

Felino silvestre fue localizado en Alto San Juan, en San Isidro de El General, donde se coordina su traslado a un sitio seguro para liberarlo

Por Juan Fernando Lara Salas
Personal del Cuerpo de Bomberos resguarda la escena con el puma mientras se coordina con el Sinac y un veterinario el rescate y traslado seguro del puma atrapado en un gallinero en Alto San Juan de Pérez Zeledón.
Personal del Cuerpo de Bomberos resguarda la escena con el puma mientras se coordina con el Sinac y un veterinario el rescate y traslado seguro del puma atrapado en un gallinero en Alto San Juan de Pérez Zeledón. (Bomberos de /Cortesía)







