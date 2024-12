Naomi Valle ganó ‘Mira quién baila’ de Teletica en una noche de emociones a flor de piel

Doce galas transcurrieron desde que Naomi Valle pisó por primera vez el escenario de Mira quién baila. Hoy, después de semanas de intensa preparación física y mental, en las que incluso estuvo al borde de la eliminación, logró consagrarse como la ganadora del programa de Teletica.

El notable crecimiento artístico de Naomi quedó en evidencia la noche de este domingo 1.° de diciembre, cuando su nombre resonó entre aplausos y gritos al ser anunciada como la estrella de baile que logró convencer tanto a los jueces como al público de merecer la corona. Además del trofeo, Valle recibió $15,000, suma que donará a la organización Fundación Hospital Nacional de Niños.

El segundo lugar del concurso lo recibió Mimi Ortiz, mientras que el tercer lugar quedó para Diego Bravo y el cuarto para Lisbeth Valverde.

Austin Berry, Janeth García, Marvin Hidalgo, Luis Montalbert y Vanessa González estuvieron en la primera fila durante la final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Baile, baile y más baile en la final de Mira quién baila

Mucho antes de que los finalistas del programa salieran a la pista de baile, los cuatro participantes entraban y salían del escenario para ensayar algunos de los pasos de sus coreografías, sin revelar el plan completo que tenían preparado para las tres canciones que interpretarían. Salsa, tango y hasta contemporáneo fueron solo algunos de los ritmos que sonaron durante esta final.

La nostalgia también formó parte de la noche, ya que antiguos concursantes del programa hicieron acto de presencia en la tarima. Berny Madrigal, Austin Berry, Luis Montalbert, Marvin Hidalgo, Vanessa González y Janeth García bailaron brevemente al inicio de la transmisión y permanecieron entre el público durante toda la jornada para apoyar a sus compañeros. La única participante que no asistió a la final fue Lynda Díaz, quien renunció al programa dos galas atrás en medio de una gran polémica.

Cuando se iluminó el escenario, la primera participante en entrar en escena fue Mimi Ortiz, acompañada por su bailarín Yeiner Jiménez, al ritmo de un sabroso merengue. No hubo par de ojos que no los siguiera, ya que lograron involucrar tanto al público como a los jueces en su coreografía. Lo que no se vio en cámaras fue que, antes de que sonara la música, ambos bailarines se abrazaron con fuerza, se persignaron y dejaron en evidencia su sólida conexión.

Mimi Ortiz y Yeiner Jiménez durante su primera canción en la final de 'Mira quién baila'. Esta dupla, antes de este domingo, había ganado tres galas de la competencia. (Lilly Arce)

Le siguió la pista Diego Bravo con un jazz lírico que mantuvo la energía del programa en alto. Su presentación fue emotiva, gracias a la letra de la canción Story of My Life, de One Direction, y a la conmovedora decoración del estudio, donde colgaban fotografías del creador de contenido junto a sus seres queridos.

Lisbeth Valverde, quien llegó con una energía que se percibía a kilómetros de distancia, fue la tercera en bailar. La Miss Costa Rica 2023, vestida de negro al igual que el bailarín Javier Acuña, ofreció su primera presentación con el género de hip-hop. A pesar de una lesión en la costilla sufrida días antes, dio lo mejor de sí y saludó a cada uno de sus fanáticos que la llamaban desde el público.

La última en sorprender a los jueces durante la primera ronda fue la boxeadora Naomi Valle, quien cautivó con una coreografía de paso doble celebrada por los jueces. Como si fuera poco, también tocó la guitarra al compás de las primeras notas de Bring Me to Life, de Evanescence, para luego realizar incontables giros por el aire y el suelo.

Diego Bravo y Yessenia Reyes nunca estuvieron nominados a la eliminación. (Lilly Arce)

Y como la noche estuvo dedicada a todo tipo de arte, el canto también tuvo protagonismo con dos elegantes presentaciones de Los Tenores. Tampoco se puede dejar de mencionar al aclamado juez y bailarín Toni Costa, quien demostró su habilidad para bailar flamenco.

Luego, entre los bailes que más elevaron la emoción del público –sin restar valor a la energía de las demás canciones– destacaron la salsa de Mimi Ortiz y Lisbeth Valverde, así como el techno de Diego Bravo, que invitaban a mover las caderas y a lanzarse a bailar frente a las cámaras. Durante tres horas continuas, el baile no cesó.

Así, con las emociones a flor de piel, culminó la primera temporada de Mira quién baila. Naomi Valle se consagró como la ganadora de la competencia, tras recibir aplausos de pie de todo el público y el jurado por haberse ganado sus corazones.

Los españoles Isaac Rovira y Toni Costa, junto al tico Mauricio Astorga y la salvadoreña Isabel Guzmán, juzgaron a los concursantes de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)