Mimi Ortiz y su nueva vida: se salvó de morir y acepta su cuerpo sin implantes de senos

Hace un mes, la popular influencer, presentadora y empresaria Libni Mimi Ortiz vivió un episodio de angustia y peligro, luego de sufrir una complicación de salud a causa de una bacteria que ingresó a su cuerpo, semanas después de haberse realizado un implante de senos.

Estuvo al borde de un choque séptico. Debió ser operada de emergencia y sus implantes le fueron removidos. Ahora, después de superar esa difícil etapa, Ortiz comparte su experiencia y su estado actual de salud.

“Ya gracias a Dios estoy súper bien de salud, fuera de peligro. No hay rastros de la bacteria por ningún lado. Las heridas están completamente sanas y yo me siento con muchas ganas de vivir después de experimentar algo así”, cuenta la popular presentadora.

Mimi Ortiz asegura que lo más valioso de su recuperación es pasar más tiempo con su hijo Jay. Además cuenta que ha vuelto a hacer ejercicio y mantenerse activa. Foto: Instagram

Ortiz detalla que su sistema inmune, el cual fue el que más perjudicado, ya se encuentra a niveles normales, según los exámenes que le realizaron los médicos hace pocos días. “Me siento súper bien y ya estoy retomando el ejercicio y mis planes alimenticios habituales. Voy poco a poco, pero voy bien”, expresa.

Detalla que, además del proceso de recuperación física, ha debido encaminarse hacia un proceso de aceptación con su nuevo cuerpo.

Ortiz cuenta que, después de que le fueran extraídos sus implantes de senos, empezó a verse “como otra persona” en el espejo y ha tenido que ser paciente para aceptar sus cambios físicos.

“Yo veo todo esto como una segunda oportunidad. Creo que parte de mi proceso es aceptar una nueva imagen de mí. He tenido la gran suerte de que el cariño de muchísima gente me ha ayudado mucho a sentirme bien conmigo misma”, detalla.

Esta fue una de las fotos que compartió la influencer días después de haber sido operada. Foto: Instagram

La influencer cuenta que, por medio de su cuenta de Instagram, recibe mensajes diarios de motivación y de buenos deseos para poder recuperarse totalmente.

“Sigo recibiendo mucho cariño por parte de gente que ni siquiera me conocía y supo lo que me pasó. Es gente que no ha dejado de darle seguimiento a mi salud. Todo eso ha sido muy gratificante y yo me siento muy contenta de encarar con optimismo este proceso”.

En contexto Copiado!

El 5 de junio Mimi Ortiz reveló, mediante una transmisión en vivo de Instagram, que se realizó un cambio de implantes de senos, cuya operación salió bien, pero conforme se acercó el día de quitarse los puntos, empezó a preocuparse por su salud.

Ortiz contó que comenzó a sentirse descompensada y tenía náuseas, mareos y dolor de cabeza, pero creyó que el malestar se debía a su ciclo menstrual.

“Al día siguiente me levanté con los senos inflamados, debajo de la axila tenía inflamado y me lo estripé, y me salió agua de la herida del seno… Eran chorros lo que salía”, contó.

Ortiz compartió en sus redes sociales imágenes de cuando estuvo internada en el hospital. Foto: Instagram

La presentadora, recordada por su paso en programas de Teletica, Multimedios y VMLatino, cuenta que fue al Hospital San Juan de Dios para ser revisada ya que tenía fiebre, escalofríos, arritmia cardiaca, fatiga, presión baja y un sentimiento generalizado de descompensación.

El médico le indicó que debía operarse de emergencia porque existía la posibilidad de que entrara en choque séptico. “Estuve a punto de morir”, contó la influencer, “estuve a dos horas de entrar en choque séptico y perder mi vida”.

Fue entonces que la presentadora decidió irse al Hospital Cima para ser operada de emergencia, donde fue internada por varios días. Allí le detectaron una bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual fue la que provocó esta complicación.

“En 20 minutos estaba en el quirófano con todas las muestras del líquido que me salían; nadie entendía qué estaba pensando. Yo el día anterior estaba perfecta”, expresó.

Para Mimi, lo más complejo de la semana de internamiento en el hospital fue estar lejos de su primogénito Jay. Foto: Instagram (Captura Instagram)

El grupo de doctores que la atendió le dijo que debía quitarle los implantes para asegurar que no tuviera complicaciones, ya que corría mucho peligro. “Si la bacteria hubiera entrado en el torrente sanguíneo, ahí no habría nada que hacer”, confesó Ortiz.

La operación fue exitosa y ella entró en un período de recuperación desde entonces. “Por dicha todo ha salido muy bien y ya pronto espero estar al 100%”, cuenta hoy Ortiz.