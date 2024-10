Los consejos que Yokasta Valle le ha dado a su hermana Naomy para ‘Mira quién baila’

Naomy Valle ha conquistado la pista de Mira quién baila y, aunque esta semana está nominada, la joven boxeadora se ha llevado halagos de parte de los cuatro jueces de la competencia.

La deportista, de 20 años, afirma que siempre quiere ser mejor en la pista de baile, por lo que incluso busca apoyo en su familia para mejorar cada semana. Por ejemplo, Naomy relata que su hermana Yokasta es la primera a la que ella le envía los videos cuando tiene una coreografía lista.

“Ella siempre me da consejos, por eso es la primera que le envío mis bailes cuando ya tengo un video, porque ella me dice: ‘Ay, Nao, está superbién, pero sonreí más’, entonces siempre me gusta enviarle mis coreografías. También me dice: ‘Nao más actitud’ o ‘lo estás haciendo excelente’. La verdad, el apoyo de ella es algo muy lindo porque Yoka estuvo en Dancing with the Stars y ya pasó por esto, entonces sabe más”, asegura la joven participante.

Pese a estar nominados en 'Mira quién baila', Naomy Valle y Erick Vásquez obtuvieron el domingo 20 de octubre el reconocimiento a la Pareja Wao, por su desempeño en la pista de baile.

Sin embargo, Naomy afirma que la confianza que tiene con su hermana va más allá de la pista de baile y del ring de boxeo, pues como hermana mayor siempre la ha cuidado. De hecho, la joven boxeadora ve a Yokasta como una segunda mamá, dados los 12 años de diferencia que se llevan una de la otra.

Para la joven boxeadora, su hermana es un ejemplo que le gusta seguir.

“Yoka y yo nos llevamos superbién, a pesar de que tenemos bastante diferencia de edad. Me acuerdo que de pequeña me cuidaba mucho y la verdad es que somos muy unidas y nos gusta pasar bastante tiempo juntas. Me acuerdo que desde que ella estaba como boxeadora amateur yo la veía ganando medallas. Me acuerdo que siempre me decía: ‘Nao, todo lo que haga hay que hacerlo con pasión, con dedicación y disciplina’ y hoy es mi mayor ejemplo, es que ¿quién tiene una campeona mundial como hermana?, o sea, no cualquiera”, dice entre risas.

LEA MÁS: Michael Rubí se confiesa: ‘Nunca antes en mi vida me había sentido tan agotado’

La participante cuenta que muchos las vacilan sobre su relación de hermanas: “Nos dicen que si peleamos y la verdad es que no, nunca hemos peleado, más bien, ella me regaña, pero por mi bien, y cuando me aconseja siempre lo tomo los consejos”.

Naomy relata que, incluso cuando le ofrecieron participar en Mira quién baila, la primera en que pensó fue en Yokasta, porque recordaba lo buena que fue la experiencia de su hermana bailando. No obstante, también revela que no consultó con nadie su participación en el espacio de Teletica y solamente dijo que sí.

“Le hicieron la llamada a mi promotor y le dijeron: ‘¿Será que Naomy quiere participar?’, y él sin consultarme dijo que sí, que claro y ya después fue cuando él me dijo: ‘Uy Nao, yo creo que va para Mira quién baila... ¿le gustaría?’. Y yo le dije que claro que sí, porque ya Yoka me había contado que era una experiencia muy linda. Me acuerdo que a mi familia solo les dije: ‘Voy para el programa, es una gran oportunidad para que la gente te conozca no tanto como boxeadora sino como persona’”, asegura.

Las hermanas y boxeadoras Naomy y Yokasta Valle mantienen una relación muy cercana. (Facebook )

Hasta ahora, la deportista está contenta con su desempeño, pues es una joven de retos y este es uno que le ha permitido conocer más de baile y sobre las dificultades de la competencia.

“Ya salí de mi zona de confort, porque en unos bailes tengo que estar más seria, en otros tengo que sonreír mucho. Gracias a Dios me aprendo las coreografías rápido, pero esos pequeños detalles de hacer sonrisa, que la cabeza más rápida, que haga tal cara, pues sí me han costado un poco, la verdad, pero aquí seguimos esforzándonos y aprendiendo”, reconoce.

Actualmente la carismática joven y su compañero de baile, Erick Vásquez, están nominados, junto a la periodista Janeth García y su bailarín, Michael Rubí. Uno de ellos saldrá de la competencia el próximo domingo 27 de octubre.