Mimi, Lisbeth, Diego y Naomy revelan quién debería ganar ‘Mira quién baila’

La final de la primera temporada de Mira quién baila está cada vez más cerca y los finalistas dieron su veredicto sobre quién debería llevarse el trofeo a su casa.

La modelo Mimi Ortiz, la boxeadora Naomy Valle, la reina de belleza Lisbeth Valverde y el creador de contenido Diego Bravo tienen un claro favorito para ganarse el jugoso premio de $15.000, que será donado a una causa social.

Para dar el nombre de su favorito, los cuatro finalistas se basaron en el esfuerzo, la evolución, la dedicación y las horas invertidas a lo largo de la temporada.

Lisbeth Valverde confiesa que al inicio de 'Mira quién baila' ella sentía miedo de participar en el formato. (Lilly Arce)

Por ejemplo, Lisbeth no dudó en decir que quien debía llevarse el premio era ella misma, porque “hay que confiar en uno” y agregó: “Si yo no creo que soy capaz, no creo en todo el esfuerzo que he hecho y no valoro todos los sacrificios, pues ¿quién más lo va a hacer?”.

Eso sí, la Miss Costa Rica 2023 es enfática en que todos merecen ganar.

“Todos hemos hecho un esfuerzo demasiado grande, no es solo el tiempo de ensayos, es dejar su vida de lado y en mi caso es hasta dejar mi casa en Uvita, venirme a vivir a San José, pero yo creo que a estas alturas los cuatro que estamos merecemos ganar. Fueron semanas de mucho trabajo y sacrificio y yo creo que cualquiera puede ganar”, afirmó.

Pero más allá del premio, la modelo aseguró que estar en este programa ha sido un aprendizaje “demasiado grande para la vida”, pues en un inicio dudó en aceptar el proyecto. Lisbeth reconoció que le daba miedo, porque representaba “un sacrificio muy grande” en diferentes aspectos.

“Me alegra haberlo hecho con miedo y tomar la decisión, porque ha sido un proceso de aprendizaje y crecimiento en la parte física, pero también psicológica y mental, o sea, aquí se ponen a prueba todas las habilidades y me di cuenta de que soy capaz de hacer muchas cosas que nunca me imaginé”, comentó.

Naomy Valle afirma que ella ha logrado hacer pasos que jamás imaginó que haría. (Lilly Arce )

Sin embargo, Lisbeth no es la única que se menciona a ella misma como la ganadora, ya que la boxeadora Naomy Valle también considera que el título quedará en sus propias manos.

“Hay que ser positivos y siento que yo he tenido un crecimiento bastante grande, también tengo el apoyo de muchas personas. Entonces, ¿por qué no?, yo puedo ganar. Pero creo que todos nos lo merecemos, porque la verdad todos nos hemos esforzado un montón, entonces obviamente siempre uno quiere ganar, pero sea quien sea el que gane, me va a alegrar”, afirmó.

Para la joven, al final lo importante es llevarse la experiencia, que describió como “muy linda, muy diferente y muy loca”.

“He hecho bailes y pasos que jamás me imaginé que podía hacer, entonces ha sido muy interesante. Me encantó esta experiencia”, expresó.

Mimi, por su parte, también cree que ella será la ganadora.

“Todos sabemos el esfuerzo, los sacrificios, el tiempo que le hemos dedicado y la entrega que le hemos dado durante estas últimas 11 semanas al programa. Desde el minuto uno que yo acepté la competencia, programé mi mente a una mente ganadora y a creérmelo, porque si yo no me lo creo, ¿quién se la cree por mí?, así que todas las semanas en mi mente está que yo voy a ser la ganadora y quién lo merece más”, dijo.

Mimi Ortiz nunca fue nominada. Afirma que ha sido disciplinada y se ha esforzado a lo largo de la temporada de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Al final, para Mimi el premio lo merece quien haya trabajado más, quien haya evolucionado más durante la competencia y quienes se hayan tomado el tiempo de responder a todo el cariño de la gente.

La modelo considera que ella tiene todas esas cualidades, pero además, cree que este programa cambió muchísimos aspectos de su vida, por ejemplo, le ayudó a desarrollar más disciplina, constancia, perseverancia y resiliencia.

“Hoy en día, siento que puedo hacer cualquier cosa que me proponga, antes le tenía miedo a las alturas, creía que no podía hacer ciertas cosas y con la competencia he superado muchos miedos y ahora me siento invencible”, confesó.

Quien sí se animó a decir quién debería ser el ganador sin mencionarse él mismo, fue el creador de contenido Diego Bravo, quien se basó en la evolución que ha tenido la participante a lo largo de la temporada para dar su respuesta.

“Creo que Naomy ha sido la revelación de la temporada. Cuando Naomy entró, creo que todos pensábamos que era de las primeras en salir, pensábamos que no iba a bailar, pero desde su nominación se despabiló a bailar increíble como hasta el día. Entonces, si es por baile Naomy o Mimi”, señaló.

Diego Bravo considera que la joven boxeadora Naomy Valle es quien debería ganar. (Lilly Arce )

No obstante, fue enfático en que cualquiera merece ganar, pues considera que todos se han esforzado exactamente igual, ninguno ha ensayado más que el otro.

Para Diego la experiencia fue “increíble”. “Me la he pasado muy bien, ha habido cosas buenas, cosas no tan buenas también, pero todos son aprendizajes, que es lo más importante”.

La final del programa se llevará a cabo el próximo domingo 1.° de diciembre y el publico elegirá al ganador.