Lynda Díaz señala a coreógrafa y a concursante de ‘Mira quién baila’ por su salida del programa

Sin ningún tipo de filtro, la expresentadora Lynda Díaz apareció la noche de este lunes 18 de noviembre, en un video en vivo en su cuenta de Instagram, para explicar por qué salió de Mira quién baila y las razones por las que César Abarca no siguió siendo su pareja en la pista del programa de Teletica.

De acuerdo con la puertorriqueña, todo comenzó en el momento en el que empezó la temporada, en setiembre, cuando llevó a César a su casa, en Florida, Estados Unidos, para ensayar allá y viajar con él previo a la emisión de las galas. Ella explica que lo primero que le dijo al coreógrafo fue: “Lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa”.

Sin embargo, según aseguró Lynda en el en vivo, el bailarín habría comentado algunas cosas sobre ella con la coreógrafa Yessenia Reyes, con quien él tendría una relación sentimental, según la exmodelo.

Reyes también forma parte del programa, donde hace pareja de baile con el creador de contenido y comentarista de farándula, Diego Bravo.

Lynda Díaz y César Abarca fueron pareja en 'Mira quién baila' a lo largo de 10 programas.

Según Lynda, situaciones que se daban al interno de su hogar comenzaron a filtrarse en “páginas de chismes”, esto la llevó a perder la confianza en su coreógrafo.

“Ya no me sentía cómoda, lo empecé a sentir más agresivo y empezó a crear en mí una ansiedad y no lo estaba disfrutando”, dijo.

Información en desarrollo.