“No me fue bien en el amor, uno no se casa para divorciarse, y no, ya estuvo. Estoy muy bien así, tengo mi libertad, hago mis cosas, disfruto a mi familia y tengo mucha interacción con mis fans en redes sociales... he sido muy luchona, tuve que hacer un alto de muchas estupideces y pensar, por ejemplo, si soy una señora de tanta edad, me gusta comer bien y en calma, entonces ¿por qué me estoy tragando una torta o una bolsa de papas con un café?. Ahora disfruto pensar, leer, hablar contigo... (la entrevista era con Ismael Cala)... hice demasiadas cosas y muchas se me pelaron por ser tantas. Hoy ya no me quiero perder nada”.