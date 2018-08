En días pasados, Teletica Formatos dio a conocer los nombres de los participantes famosos de la quinta temporada de Dancing With The Stars, con nombres muy atractivos y diferentes a los ya acostumbrados. Se trata de un enfoque muy interesante, con gente de edad avanzada, cuerpos femeninos esculturales, un político no vidente, deportistas y cantantes, entre otros. Ya hablaremos más adelante de cada uno de ellos, conforme el programa inicie y veamos el avance de cada concursante. Y es que Dancing es un parteaguas en la vida de sus participantes.